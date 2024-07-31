https://ria.ru/20240731/seminary-1963147112.html

Бесплатные тематические семинары проведут для промышленников Москвы

Бесплатные тематические семинары проведут для промышленников Москвы - РИА Новости, 31.07.2024

Бесплатные тематические семинары проведут для промышленников Москвы

Бесплатные образовательные онлайн-семинары будут проводить для столичных промышленников в рамках просветительского специального проекта "Лекторий Роспатента",... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:00

2024-07-31T13:00

2024-07-31T13:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

юрий зубов

сергей собянин

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Бесплатные образовательные онлайн-семинары будут проводить для столичных промышленников в рамках просветительского специального проекта "Лекторий Роспатента", заявил в среду министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Данные семинары направлены на обсуждение федеральных электронных сервисов, способов и вопросов заключения сделок с интеллектуальными правами, регистрации товарных знаков и пр."Столица делает ставку на развитие крупных высокотехнологичных производств мирового уровня в отраслях, без которых невозможно развитие отечественной промышленности - это микроэлектроника и фотоника, фармацевтика, электромобилестроение, беспилотные авиационные системы, космическая отрасль, станкостроение. Для этого Москва предлагает промышленникам широкий пул мер поддержки. Например, производители могут получить статус промкомплекса или резидента ОЭЗ "Технополис Москва", которые дают значительные налоговые льготы", – отметил Гарбузов, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что промпредприятия инвестируют вырученные средства в рост объемов выпуска продукции, исследования и разработку инновационной продукции, а также получение патентов на нее. По его словам, на сегодняшний день в сфере R&D занято более 300 тысяч человек.Так, на вебинаре, который пройдет 1 августа, участникам расскажут больше об охране изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, о государственной регистрации объектов патентования, а также о возможностях распоряжения исключительным правом.В свою очередь, глава Роспатента Юрий Зубов заявил, что важно до участников донести значимость оформления интеллектуальных прав, рассказать о выгодах патентования.Отмечается, что на семинаре 8 августа слушателям расскажут об охране программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем. Также затронут тему регистрации объектов интеллектуальной собственности этой категории, об особенностях распоряжения исключительным правом на нее.На сегодняшний день микросхемы, электроника, машины и оборудование и другие современные разработки московских промышленников позволяют решать самые разные вопросы ряда сфер экономики. До 60% произведенной в столице продукции используется внутри столичной агломерации, остальная часть – в других регионах страны и дружественных государствах.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице ведется реализация комплекс мер, которые направлены на повышение инвестпривлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. Созданы комфортные условия для малых, средних и крупных предприятий. Представители бизнеса столицы могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы, например, целевыми займами и субсидиями. Кроме этого, в городе разработан ряд антикризисных инструментов.Москва является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тыс. промкомпаний, в которых работают 725 тысяч сотрудников. Каждый год в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.Ранее Гарбузов сообщил, что за первые пять месяцев 2024 года столичные предприятия нарастили выпуск строительных металлоконструкций и изделий более чем на 62% к аналогичному периоду 2023 года.

https://ria.ru/20240730/stroitelstvo-1962928149.html

https://ria.ru/20240728/zayavki-1962425292.html

https://ria.ru/20240731/metalllokonstruktsii-1963106872.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, юрий зубов, сергей собянин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)