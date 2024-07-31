https://ria.ru/20240731/seleznev-1963254987.html
Адвокат Селезнева прокомментировал слухи о возможном обмене заключенными
Адвокат Селезнева прокомментировал слухи о возможном обмене заключенными - РИА Новости, 31.07.2024
Адвокат Селезнева прокомментировал слухи о возможном обмене заключенными
Адвокат осужденного в США россиянина Романа Селезнева Игорь Литвак сообщил РИА Новости, что данные его подзащитного пропали из тюремной базы, он выясняет... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:53
2024-07-31T17:53
2024-07-31T17:53
в мире
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северная каролина
роман селезнев
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Адвокат осужденного в США россиянина Романа Селезнева Игорь Литвак сообщил РИА Новости, что данные его подзащитного пропали из тюремной базы, он выясняет ситуацию и связывается с тюрьмой, где содержится его клиент. "В течение последнего года я очень надеялся, что этот (обмен - ред.) произойдет. Мы пытались, говорили, предлагали, но я не получил никакой обратной связи... Но я очень усердно работал над этим, и теперь, когда его имя исчезло из Федерального бюро тюрем, это очень странно. Я надеюсь, что обмен состоится", – сказал Литвак РИА Новости. При этом он отметил, что "официально ничего не слышал" от властей США об обмене заключенными, в который в том числе может войти Селезнев. "У меня нет никакой другой информации ни о каком обмене. Я не слышал ничего официального", – добавил Литвак. Адвокат россиянина также отметил, что пытается "прояснить ситуацию" и "связывается с тюрьмой". Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и приговорен в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов. Селезнев содержится в федеральной тюрьме в городке Батнер, штат Северная Каролина.
https://ria.ru/20240406/antonov-1938158337.html
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в мире, сша, северная каролина, роман селезнев
В мире, США, Северная Каролина, Роман Селезнев
Адвокат Селезнева прокомментировал слухи о возможном обмене заключенными
Адвокат: данные Селезнева пропали из тюремной базы, официальной информации нет
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Адвокат осужденного в США россиянина Романа Селезнева Игорь Литвак сообщил РИА Новости, что данные его подзащитного пропали из тюремной базы, он выясняет ситуацию и связывается с тюрьмой, где содержится его клиент.
"В течение последнего года я очень надеялся, что этот (обмен - ред.) произойдет. Мы пытались, говорили, предлагали, но я не получил никакой обратной связи... Но я очень усердно работал над этим, и теперь, когда его имя исчезло из Федерального бюро тюрем, это очень странно. Я надеюсь, что обмен состоится", – сказал Литвак РИА Новости.
При этом он отметил, что "официально ничего не слышал" от властей США
об обмене заключенными, в который в том числе может войти Селезнев.
"У меня нет никакой другой информации ни о каком обмене. Я не слышал ничего официального", – добавил Литвак.
Адвокат россиянина также отметил, что пытается "прояснить ситуацию" и "связывается с тюрьмой".
Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах
и приговорен в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов. Селезнев содержится в федеральной тюрьме в городке Батнер, штат Северная Каролина
.