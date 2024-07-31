https://ria.ru/20240731/sberbank-1963232685.html

В Сбербанке рассказали, каким клиентам не повысят плату за уведомления

В Сбербанке рассказали, каким клиентам не повысят плату за уведомления - РИА Новости, 31.07.2024

В Сбербанке рассказали, каким клиентам не повысят плату за уведомления

Сбербанк объяснил, что повышение стоимости уведомлений по картам не затронет клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт", клиентов социального... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:33

2024-07-31T16:33

2024-07-31T16:33

экономика

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_ac0f96d55cac0495ee414420ad5ac710.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сбербанк объяснил, что повышение стоимости уведомлений по картам не затронет клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт", клиентов социального сегмента, а также владельцев кредитных и премиальных карт, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее в среду Сбербанк в сообщении клиентам указал, что с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей. "Не изменяются условия: у клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт" уведомления по "СберКартам" останутся бесплатными; у клиентов социального сегмента по картам с пенсионными или социальными выплатами стоимость уведомлений останется на прежнем уровне (40 рублей в месяц); по кредитным и премиальным картам (в рамках пакетов услуг) уведомления останутся бесплатными", - сказано в сообщении. Это станет вторым повышением тарифов за два года: последний раз тарифы выросли 1 августа 2022 года – на 10 рублей, до 70 рублей. Тогда в банке отмечали, что это было первое за 20 лет повышение стоимости услуги.

https://ria.ru/20240726/banki-1962239320.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сбербанк россии