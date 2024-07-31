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Сбербанк повысил стоимость уведомлений по дебетовым картам
Сбербанк повысил стоимость уведомлений по дебетовым картам - РИА Новости, 01.08.2024
Сбербанк повысил стоимость уведомлений по дебетовым картам
Сбербанк с 1 августа поднимет стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей, говорится в сообщении, полученном... РИА Новости, 01.08.2024
2024-07-31T15:34
2024-07-31T15:34
2024-08-01T01:28
сбербанк россии
экономика
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Сбербанк с 1 августа поднимет стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей, говорится в сообщении, полученном корреспондентом РИА Новости.В службе поддержки данный факт, пояснив, что это связано с изменением тарифов банка.Это станет вторым повышением тарифов за два года: последний раз тарифы выросли 1 августа 2022 года – на 10 рублей, до 70 рублей.В то же время в пресс-службе Сбербанка уточнили РИА Новости, что рост стоимости уведомлений не коснется клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт", клиентов соцсегмента, а также владельцев кредиток и премиальных карт.
https://ria.ru/20231227/sberbank-1918375664.html
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сбербанк россии, экономика
Сбербанк России, Экономика
Сбербанк повысил стоимость уведомлений по дебетовым картам
Сбербанк: с 1 августа стоимость услуги уведомлений составит 99 рублей в месяц
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Сбербанк с 1 августа поднимет стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей, говорится в сообщении, полученном корреспондентом РИА Новости.
В службе поддержки данный факт, пояснив, что это связано с изменением тарифов банка.
Это станет вторым повышением тарифов за два года: последний раз тарифы выросли 1 августа 2022 года – на 10 рублей, до 70 рублей.
В то же время в пресс-службе Сбербанка уточнили РИА Новости, что рост стоимости уведомлений не коснется клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт", клиентов соцсегмента, а также владельцев кредиток и премиальных карт.