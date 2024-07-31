https://ria.ru/20240731/sber-1963215243.html

Сбербанк повысил стоимость уведомлений по дебетовым картам

Сбербанк повысил стоимость уведомлений по дебетовым картам - РИА Новости, 01.08.2024

Сбербанк повысил стоимость уведомлений по дебетовым картам

Сбербанк с 1 августа поднимет стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей, говорится в сообщении, полученном... РИА Новости, 01.08.2024

2024-07-31T15:34

2024-07-31T15:34

2024-08-01T01:28

сбербанк россии

экономика

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Сбербанк с 1 августа поднимет стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей, говорится в сообщении, полученном корреспондентом РИА Новости.В службе поддержки данный факт, пояснив, что это связано с изменением тарифов банка.Это станет вторым повышением тарифов за два года: последний раз тарифы выросли 1 августа 2022 года – на 10 рублей, до 70 рублей.В то же время в пресс-службе Сбербанка уточнили РИА Новости, что рост стоимости уведомлений не коснется клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт", клиентов соцсегмента, а также владельцев кредиток и премиальных карт.

https://ria.ru/20231227/sberbank-1918375664.html

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2024

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сбербанк россии, экономика