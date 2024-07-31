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Летевший из Москвы в Уфу самолет аварийно сел в Самаре - РИА Новости, 31.07.2024
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18:36 31.07.2024 (обновлено: 18:37 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/samolet-1963264235.html
Летевший из Москвы в Уфу самолет аварийно сел в Самаре
Летевший из Москвы в Уфу самолет аварийно сел в Самаре - РИА Новости, 31.07.2024
Летевший из Москвы в Уфу самолет аварийно сел в Самаре
Самолет, летевший из Москвы в Уфу, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за срабатывания датчика задымления заднего отсека, сообщила... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T18:36
2024-07-31T18:37
происшествия
москва
уфа
курумоч (аэропорт)
аэрофлот
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САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Уфу, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за срабатывания датчика задымления заднего отсека, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, 31 июля 2024 года в вечернее время в аэропорту Курумоч совершило посадку воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшее рейс по маршруту Москва - Уфа, по причине срабатывания датчика задымления заднего отсека. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении прокуратуры. В Курумоч выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора, для пассажиров в аэропорту работает мобильная приемная. Надзорное ведомство проверит обстоятельства происшествия и при наличий оснований примет меры реагирования.В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили РИА Новости, что на борту находились 176 пассажиров, пострадавших в результате инцидента нет. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.
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происшествия, москва, уфа, курумоч (аэропорт), аэрофлот
Происшествия, Москва, Уфа, Курумоч (аэропорт), Аэрофлот
Летевший из Москвы в Уфу самолет аварийно сел в Самаре

Самолет, летевший из Москвы в Уфу, сел в самарском аэропорту из-за задымления

© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт "Курумоч" в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Уфу, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за срабатывания датчика задымления заднего отсека, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
«
"По предварительным данным, 31 июля 2024 года в вечернее время в аэропорту Курумоч совершило посадку воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшее рейс по маршруту Москва - Уфа, по причине срабатывания датчика задымления заднего отсека. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении прокуратуры.
В Курумоч выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора, для пассажиров в аэропорту работает мобильная приемная. Надзорное ведомство проверит обстоятельства происшествия и при наличий оснований примет меры реагирования.
В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили РИА Новости, что на борту находились 176 пассажиров, пострадавших в результате инцидента нет. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.
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ПроисшествияМоскваУфаКурумоч (аэропорт)Аэрофлот
 
 
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