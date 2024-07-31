https://ria.ru/20240731/samara-1963081228.html

В Самаре разработали пленку для защиты гаджетов от морозов

В Самаре разработали пленку для защиты гаджетов от морозов - РИА Новости, 31.07.2024

В Самаре разработали пленку для защиты гаджетов от морозов

Студент Самарского университета имени Королева разработал тонкую обогревательную пленку для защиты гаджетов и аккумуляторов электромобилей во время морозов,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:16

2024-07-31T09:16

2024-07-31T12:56

технологии

самарский университет

навигатор абитуриента

наука

университетская наука

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САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Студент Самарского университета имени Королева разработал тонкую обогревательную пленку для защиты гаджетов и аккумуляторов электромобилей во время морозов, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "Как известно, аккумуляторные батареи, используемые в различных электронных устройствах, крайне чувствительны к низким температурам и очень быстро разряжаются на холоде. Нами был разработан специальный ультратонкий плоский нагреватель, который будет поддерживать оптимальную температуру в аккумуляторных системах и гаджетах, при этом он будет весьма экономичен, потребляя минимум энергии", – сообщил разработчик нагревателя, студент четвертого курса Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета Булат Халитов. Предполагается, что нагреватель будет получать электроэнергию от самого аккумулятора, который должен будет согреть. Для разных устройств планируется придумать свою собственную систему подключения и отключения нагревателя. В вузе отметили, что обогревательная пленка повлияет на скорость разряда аккумулятора в гораздо меньшей степени, чем холодная погода. Халитов отметил, что среди преимуществ разработки - очень маленькая толщина (порядка 0,2 миллиметра), а также гибкая конструкция и малое потребление энергии из-за высокого удельного электросопротивления. Максимально допустимая температура нагрева конструкции - 150 градусов, срок ее службы должен составить порядка 50 тысяч часов. На данный момент создан прототип обогревателя и проведены первые испытания. Разработку планируется запатентовать. Кроме того, подготовлен проект малого предприятия по выпуску такой продукции, ведется поиск инвесторов. При этом студент-разработчик отметил, что применение устройства для аккумуляторов электромобилей позволит использовать их при более низких температурах. "Первым рынком сбыта наших обогревателей может стать отечественный рынок электромобилей. На базе университета планируется произвести несколько образцов продукции для наглядной демонстрации в дилерских центрах эффективности и целесообразности данного продукта. Этот нагреватель можно будет в виде опции устанавливать прямо на аккумуляторах электрокаров. С нашей разработкой электромобили можно будет использовать зимой при более низких температурах, что в перспективе позволит расширить географию продаж электрокаров, например, за счет северных регионов России", – отметил Халитов.

https://ria.ru/20231012/uchenye-1902177638.html

https://ria.ru/20240115/nauka-1920914554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, самарский университет, навигатор абитуриента, наука, университетская наука