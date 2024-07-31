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В Самаре разработали пленку для защиты гаджетов от морозов - РИА Новости, 31.07.2024
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09:16 31.07.2024 (обновлено: 12:56 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/samara-1963081228.html
В Самаре разработали пленку для защиты гаджетов от морозов
В Самаре разработали пленку для защиты гаджетов от морозов - РИА Новости, 31.07.2024
В Самаре разработали пленку для защиты гаджетов от морозов
Студент Самарского университета имени Королева разработал тонкую обогревательную пленку для защиты гаджетов и аккумуляторов электромобилей во время морозов,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:16
2024-07-31T12:56
технологии
самарский университет
навигатор абитуриента
наука
университетская наука
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САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Студент Самарского университета имени Королева разработал тонкую обогревательную пленку для защиты гаджетов и аккумуляторов электромобилей во время морозов, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "Как известно, аккумуляторные батареи, используемые в различных электронных устройствах, крайне чувствительны к низким температурам и очень быстро разряжаются на холоде. Нами был разработан специальный ультратонкий плоский нагреватель, который будет поддерживать оптимальную температуру в аккумуляторных системах и гаджетах, при этом он будет весьма экономичен, потребляя минимум энергии", – сообщил разработчик нагревателя, студент четвертого курса Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета Булат Халитов. Предполагается, что нагреватель будет получать электроэнергию от самого аккумулятора, который должен будет согреть. Для разных устройств планируется придумать свою собственную систему подключения и отключения нагревателя. В вузе отметили, что обогревательная пленка повлияет на скорость разряда аккумулятора в гораздо меньшей степени, чем холодная погода. Халитов отметил, что среди преимуществ разработки - очень маленькая толщина (порядка 0,2 миллиметра), а также гибкая конструкция и малое потребление энергии из-за высокого удельного электросопротивления. Максимально допустимая температура нагрева конструкции - 150 градусов, срок ее службы должен составить порядка 50 тысяч часов. На данный момент создан прототип обогревателя и проведены первые испытания. Разработку планируется запатентовать. Кроме того, подготовлен проект малого предприятия по выпуску такой продукции, ведется поиск инвесторов. При этом студент-разработчик отметил, что применение устройства для аккумуляторов электромобилей позволит использовать их при более низких температурах. "Первым рынком сбыта наших обогревателей может стать отечественный рынок электромобилей. На базе университета планируется произвести несколько образцов продукции для наглядной демонстрации в дилерских центрах эффективности и целесообразности данного продукта. Этот нагреватель можно будет в виде опции устанавливать прямо на аккумуляторах электрокаров. С нашей разработкой электромобили можно будет использовать зимой при более низких температурах, что в перспективе позволит расширить географию продаж электрокаров, например, за счет северных регионов России", – отметил Халитов.
https://ria.ru/20231012/uchenye-1902177638.html
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технологии, самарский университет, навигатор абитуриента, наука, университетская наука
Технологии, Самарский университет, Навигатор абитуриента, Наука, Университетская наука
В Самаре разработали пленку для защиты гаджетов от морозов

Студент Самарского университета разработал пленку для защиты гаджетов от морозов

© Фото : Самарский университет/ВКонтактеСтудент Самарского университета имени Королева Булат Халитов, разработавший тонкую обогревательную пленку для защиты гаджетов и аккумуляторов электромобилей во время морозов
Студент Самарского университета имени Королева Булат Халитов, разработавший тонкую обогревательную пленку для защиты гаджетов и аккумуляторов электромобилей во время морозов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Самарский университет/ВКонтакте
Студент Самарского университета имени Королева Булат Халитов, разработавший тонкую обогревательную пленку для защиты гаджетов и аккумуляторов электромобилей во время морозов
Читать ria.ru в
САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Студент Самарского университета имени Королева разработал тонкую обогревательную пленку для защиты гаджетов и аккумуляторов электромобилей во время морозов, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
«
"Как известно, аккумуляторные батареи, используемые в различных электронных устройствах, крайне чувствительны к низким температурам и очень быстро разряжаются на холоде. Нами был разработан специальный ультратонкий плоский нагреватель, который будет поддерживать оптимальную температуру в аккумуляторных системах и гаджетах, при этом он будет весьма экономичен, потребляя минимум энергии", – сообщил разработчик нагревателя, студент четвертого курса Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета Булат Халитов.
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Предполагается, что нагреватель будет получать электроэнергию от самого аккумулятора, который должен будет согреть. Для разных устройств планируется придумать свою собственную систему подключения и отключения нагревателя. В вузе отметили, что обогревательная пленка повлияет на скорость разряда аккумулятора в гораздо меньшей степени, чем холодная погода.
© Фото : Самарский университет/ВКонтактеОбогревательная пленка для защиты гаджетов и аккумуляторов электромобилей во время морозов, разработанная студентом Самарского университета имени Королева Булатом Халитовым
Обогревательная пленка для защиты гаджетов и аккумуляторов электромобилей во время морозов, разработанная студентом Самарского университета имени Королева Булатом Халитовым - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Самарский университет/ВКонтакте
Обогревательная пленка для защиты гаджетов и аккумуляторов электромобилей во время морозов, разработанная студентом Самарского университета имени Королева Булатом Халитовым
Халитов отметил, что среди преимуществ разработки - очень маленькая толщина (порядка 0,2 миллиметра), а также гибкая конструкция и малое потребление энергии из-за высокого удельного электросопротивления. Максимально допустимая температура нагрева конструкции - 150 градусов, срок ее службы должен составить порядка 50 тысяч часов.
На данный момент создан прототип обогревателя и проведены первые испытания. Разработку планируется запатентовать. Кроме того, подготовлен проект малого предприятия по выпуску такой продукции, ведется поиск инвесторов. При этом студент-разработчик отметил, что применение устройства для аккумуляторов электромобилей позволит использовать их при более низких температурах.
"Первым рынком сбыта наших обогревателей может стать отечественный рынок электромобилей. На базе университета планируется произвести несколько образцов продукции для наглядной демонстрации в дилерских центрах эффективности и целесообразности данного продукта. Этот нагреватель можно будет в виде опции устанавливать прямо на аккумуляторах электрокаров. С нашей разработкой электромобили можно будет использовать зимой при более низких температурах, что в перспективе позволит расширить географию продаж электрокаров, например, за счет северных регионов России", – отметил Халитов.
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ТехнологииСамарский университетНавигатор абитуриентаНаукаУниверситетская наука
 
 
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