https://ria.ru/20240731/sahalin-1963063065.html

На Сахалине начали строить логистический центр

На Сахалине начали строить логистический центр - РИА Новости, 31.07.2024

На Сахалине начали строить логистический центр

Возведение логистического центра стартовало в Анивском районе Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T04:28

2024-07-31T04:28

2024-07-31T04:28

экономика

сахалин

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. Возведение логистического центра стартовало в Анивском районе Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Дал старт строительству логистического центра в Анивском районе. Это современное и многофункциональное предприятие для обработки и хранения грузов. С его запуском сахалинские производители смогут повысить эффективность работы за счет современных складских мощностей", – написал глава региона в Telegram-канале. Губернатор отметил, что с вводом нового объекта, первую очередь которого планируется сдать уже во втором квартале 2025 года, на остров смогут зайти федеральные торговые сети и предлагать товары по более доступным ценам.

https://realty.ria.ru/20240729/sakhalin-1962622555.html

сахалин

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экономика, сахалин, валерий лимаренко