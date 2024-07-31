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На Сахалине начали строить логистический центр - РИА Новости, 31.07.2024
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04:28 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/sahalin-1963063065.html
На Сахалине начали строить логистический центр
На Сахалине начали строить логистический центр - РИА Новости, 31.07.2024
На Сахалине начали строить логистический центр
Возведение логистического центра стартовало в Анивском районе Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T04:28
2024-07-31T04:28
экономика
сахалин
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. Возведение логистического центра стартовало в Анивском районе Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Дал старт строительству логистического центра в Анивском районе. Это современное и многофункциональное предприятие для обработки и хранения грузов. С его запуском сахалинские производители смогут повысить эффективность работы за счет современных складских мощностей", – написал глава региона в Telegram-канале. Губернатор отметил, что с вводом нового объекта, первую очередь которого планируется сдать уже во втором квартале 2025 года, на остров смогут зайти федеральные торговые сети и предлагать товары по более доступным ценам.
https://realty.ria.ru/20240729/sakhalin-1962622555.html
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экономика, сахалин, валерий лимаренко
Экономика, Сахалин, Валерий Лимаренко
На Сахалине начали строить логистический центр

Лимаренко: на Сахалине началось строительство логистического центра

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСахалин
Сахалин - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. Возведение логистического центра стартовало в Анивском районе Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
«
"Дал старт строительству логистического центра в Анивском районе. Это современное и многофункциональное предприятие для обработки и хранения грузов. С его запуском сахалинские производители смогут повысить эффективность работы за счет современных складских мощностей", – написал глава региона в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что с вводом нового объекта, первую очередь которого планируется сдать уже во втором квартале 2025 года, на остров смогут зайти федеральные торговые сети и предлагать товары по более доступным ценам.
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