https://ria.ru/20240731/rumyniya-1963258980.html

В Румынии заявили об обнаружении новых обломков дрона на границе с Украиной

В Румынии заявили об обнаружении новых обломков дрона на границе с Украиной - РИА Новости, 31.07.2024

В Румынии заявили об обнаружении новых обломков дрона на границе с Украиной

Минобороны Румынии заявило, что в уезде Тулча у границы с Украиной найдены новые обломки беспилотника, который оказался на территории страны якобы после... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T18:08

2024-07-31T18:08

2024-07-31T18:08

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КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. Минобороны Румынии заявило, что в уезде Тулча у границы с Украиной найдены новые обломки беспилотника, который оказался на территории страны якобы после российских ударов по украинской портовой инфраструктуре на Дунае. Ранее оборонное ведомство Румынии сообщило, что усилило наблюдение за воздушным пространством страны после обнаружения фрагментов дронов вблизи границы с Украиной. Румынское минобороны утверждало, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что якобы использует Россия. "На данный момент элементы дронов были найдены вблизи населенных пунктов Плауру и Периправа в уезде Тулча. В среду, 31 июля, элементы беспилотника были также подтверждены в районе Чаталкиой. Были введены в действие стандартные оперативные процедуры для таких ситуаций. Что касается других районов, о которых в общественном пространстве появлялись сообщения о возможном падении фрагментов беспилотников, таких как Никулицел или Килия, то расследование не подтвердило их наличие. Хотели бы отметить, что все места, указанные в качестве районов происшествий, находятся за пределами населенных пунктов, и в них не пострадали ни люди, ни элементы инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства Румынии. В МИД РФ заявили, что у властей Румынии нет доказательств, что обнаруженные обломки дронов принадлежат России, и добавили, что Москва рассматривает ноту Румынии как проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но аудиторию пытаются убедить в вероятности события. Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе и подчеркивала, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240622/bpla-1954717957.html

https://ria.ru/20240726/poverennyy-1962059758.html

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