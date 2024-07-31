Рейтинг@Mail.ru
В Румынии заявили об обнаружении новых обломков дрона на границе с Украиной - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/rumyniya-1963258980.html
В Румынии заявили об обнаружении новых обломков дрона на границе с Украиной
В Румынии заявили об обнаружении новых обломков дрона на границе с Украиной - РИА Новости, 31.07.2024
В Румынии заявили об обнаружении новых обломков дрона на границе с Украиной
Минобороны Румынии заявило, что в уезде Тулча у границы с Украиной найдены новые обломки беспилотника, который оказался на территории страны якобы после... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T18:08
2024-07-31T18:08
в мире
румыния
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894044044_1230:509:3033:1523_1920x0_80_0_0_de3ab769fcc7327853221e18f038e2e1.jpg
КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. Минобороны Румынии заявило, что в уезде Тулча у границы с Украиной найдены новые обломки беспилотника, который оказался на территории страны якобы после российских ударов по украинской портовой инфраструктуре на Дунае. Ранее оборонное ведомство Румынии сообщило, что усилило наблюдение за воздушным пространством страны после обнаружения фрагментов дронов вблизи границы с Украиной. Румынское минобороны утверждало, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что якобы использует Россия. "На данный момент элементы дронов были найдены вблизи населенных пунктов Плауру и Периправа в уезде Тулча. В среду, 31 июля, элементы беспилотника были также подтверждены в районе Чаталкиой. Были введены в действие стандартные оперативные процедуры для таких ситуаций. Что касается других районов, о которых в общественном пространстве появлялись сообщения о возможном падении фрагментов беспилотников, таких как Никулицел или Килия, то расследование не подтвердило их наличие. Хотели бы отметить, что все места, указанные в качестве районов происшествий, находятся за пределами населенных пунктов, и в них не пострадали ни люди, ни элементы инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства Румынии. В МИД РФ заявили, что у властей Румынии нет доказательств, что обнаруженные обломки дронов принадлежат России, и добавили, что Москва рассматривает ноту Румынии как проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но аудиторию пытаются убедить в вероятности события. Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе и подчеркивала, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240622/bpla-1954717957.html
https://ria.ru/20240726/poverennyy-1962059758.html
румыния
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894044044_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_11c29df3948a776ececb0ab00e2e3836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, украина, нато
В мире, Румыния, Украина, НАТО
В Румынии заявили об обнаружении новых обломков дрона на границе с Украиной

Минобороны Румынии заявило, что у границы с Украиной нашли новые обломки БПЛА

CC0 / Rakoon / Здание Министерства обороны Румынии
Здание Министерства обороны Румынии - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
CC0 / Rakoon /
Здание Министерства обороны Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. Минобороны Румынии заявило, что в уезде Тулча у границы с Украиной найдены новые обломки беспилотника, который оказался на территории страны якобы после российских ударов по украинской портовой инфраструктуре на Дунае.
Ранее оборонное ведомство Румынии сообщило, что усилило наблюдение за воздушным пространством страны после обнаружения фрагментов дронов вблизи границы с Украиной. Румынское минобороны утверждало, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что якобы использует Россия.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
В Румынии сообщили, что летом приступят к производству собственных БПЛА
22 июня, 14:10
"На данный момент элементы дронов были найдены вблизи населенных пунктов Плауру и Периправа в уезде Тулча. В среду, 31 июля, элементы беспилотника были также подтверждены в районе Чаталкиой. Были введены в действие стандартные оперативные процедуры для таких ситуаций. Что касается других районов, о которых в общественном пространстве появлялись сообщения о возможном падении фрагментов беспилотников, таких как Никулицел или Килия, то расследование не подтвердило их наличие. Хотели бы отметить, что все места, указанные в качестве районов происшествий, находятся за пределами населенных пунктов, и в них не пострадали ни люди, ни элементы инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства Румынии.
В МИД РФ заявили, что у властей Румынии нет доказательств, что обнаруженные обломки дронов принадлежат России, и добавили, что Москва рассматривает ноту Румынии как проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но аудиторию пытаются убедить в вероятности события. Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе и подчеркивала, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.
Вид на город Бухарест - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Румынии
26 июля, 01:30
 
В миреРумынияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала