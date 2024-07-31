https://ria.ru/20240731/rudenya-1963187482.html

Руденя: тверские компании обеспечивали техсуверенитет России в 2023 году

Руденя: тверские компании обеспечивали техсуверенитет России в 2023 году - РИА Новости, 31.07.2024

Руденя: тверские компании обеспечивали техсуверенитет России в 2023 году

Предприятия, работающие на территории Тверской области, в прошлом году участвовали в проектах импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:30

2024-07-31T14:30

2024-07-31T14:30

тверская область

тверь

кимры

игорь руденя

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Предприятия, работающие на территории Тверской области, в прошлом году участвовали в проектах импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил с отчетом о деятельности правительства региона в 2023 году, на котором рассказал об итогах развития сфер экономики и финансов, инвестиции, промышленного сектора. "В прошедшем году наш регион успешно решал поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным задачи по достижению национальных целей развития, реализации национальных проектов и программ социально-экономического развития нашей страны. Экономика региона адаптировалась к работе в условиях гибридной войны с Западом. Наши предприятия участвовали и участвуют в проектах импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета", – цитирует пресс-служба Руденю. По итогам 2023 года в Тверской области валовый региональный продукт составил 680 миллиардов рублей и увеличился по сравнению с 2022 годом на 50 миллиардов рублей. Стабильная работа экономики обеспечила сохранение многолетних тенденций роста доходов областного бюджета. В 2023 году они составили 109% к уровню 2022 года – это 114,5 миллиарда рублей. Приоритетными направлениями расходов были дорожное и сельское хозяйство, образование, здравоохранение и другие. Государственный долг Тверской области полностью представлен федеральными бюджетными кредитами. Руденя отметил, что в Тверской области в 2023 году зафиксирован существенный рост объемов инвестиций в основной капитал, производство промышленной и сельскохозяйственной продукции. Запущено 16 новых производств – это на 31% больше, чем в 2022 году, и на 56 % больше, чем в 2021 году. Самые крупные проекты – строительство животноводческих комплексов в Бежецком округе, цехов и роботизированных складских помещений производства электротехнической продукции в Твери, создание производства фасадных конструкций в Калининском округе. В настоящее время в Тверской области реализуется и планируется к реализации 110 проектов. Общий объем инвестиций составляет 221 миллиард 700 миллионов рублей, количество создаваемых рабочих мест – порядка 26 тысяч. Губернатор сообщил об активном развитии в 2023 году территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности: рядом с Тверью – это промзона "Боровлево-2", инновационно-промышленный парк "Боровлево-3", промплощадка "Раслово", а также инновационно-промышленный парк "Савеловский" в Кимрах, где создается высокотехнологичный промышленный кластер в сфере синтеза и огранки алмазов. По итогам работы в 2023 году, благодаря федеральной поддержке, в Тверской области создана первая особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Эммаусс". Уже заключены соглашения с рядом инвесторов в сфере логистики и промышленного производства о размещении здесь новых предприятий. Это позволит привлечь около 17 миллиардов рублей инвестиций и создать более 8 тысяч рабочих мест. В сфере промышленности глава региона губернатор особо отметил рост производства компьютерной техники – практически вдвое. Значительно выросли показатели в транспортном машиностроении, производстве электрооборудования, металлоизделий, говорится в сообщении. Эффективная работа промышленного сектора во многом была обеспечена благодаря системным мерам государственной поддержки. В 2023 году по линии Минпромторга России промышленный комплекс региона получил почти 4 миллиарда рублей. На региональном уровне, в том числе через Фонд развития промышленности, предприятиям предоставлена поддержка на 822 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240730/doroga-1962968231.html

https://ria.ru/20240727/verkhnevolzhe-1962387969.html

https://ria.ru/20240709/rudenya-1958617844.html

тверь

кимры

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, кимры, игорь руденя, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности