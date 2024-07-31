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"Большая угроза". В США сделали тревожное заявление о России
"Большая угроза". В США сделали тревожное заявление о России - РИА Новости, 31.07.2024
"Большая угроза". В США сделали тревожное заявление о России
Российские ракеты класса "воздух — воздух" Р-37 представляют большую опасность для самолетов F-16, которые получат ВСУ, пишет Business Insider. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:56
2024-07-31T17:56
2024-07-31T17:56
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские ракеты класса "воздух — воздух" Р-37 представляют большую опасность для самолетов F-16, которые получат ВСУ, пишет Business Insider."Россияне используют истребители Су-35 и МиГ-31, которые несут такие ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности, как Р-37. Ее возможности представляют большую угрозу для F-16", — говорится в статье.Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Соединенные Штаты и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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в мире, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16, су-35, миг-31
В мире, США, Россия, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, F-16, Су-35, МиГ-31
"Большая угроза". В США сделали тревожное заявление о России
BI: российские ракеты Р-37 могут уничтожить F-16 в небе над Украиной