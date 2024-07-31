https://ria.ru/20240731/rossija-1963237701.html

Клишас: в России не будет нормы о двухлетнем сроке службы для мигрантов

Клишас: в России не будет нормы о двухлетнем сроке службы для мигрантов - РИА Новости, 31.07.2024

Клишас: в России не будет нормы о двухлетнем сроке службы для мигрантов

В российском законодательстве не будет нормы о двухлетнем сроке службы для бывших мигрантов, принявших гражданство РФ, сообщил глава конституционного комитета... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:46

2024-07-31T16:46

2024-07-31T16:48

общество

россия

андрей клишас

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В российском законодательстве не будет нормы о двухлетнем сроке службы для бывших мигрантов, принявших гражданство РФ, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.Ранее в июле в пресс-службе ГД сообщали, что Госдума может до конца весенней сессии рассмотреть поправку об увеличении для новых граждан РФ срока службы в армии до двух лет и повышении для них призывного возраста. "Не будет такой нормы", - написал Клишас.Госдума приняла закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. В пояснительной записке отмечается, что его новеллой является норма, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.

https://ria.ru/20240729/migranty-1962721503.html

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общество, россия, андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф