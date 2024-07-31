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Клишас: в России не будет нормы о двухлетнем сроке службы для мигрантов - РИА Новости, 31.07.2024
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16:46 31.07.2024 (обновлено: 16:48 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/rossija-1963237701.html
Клишас: в России не будет нормы о двухлетнем сроке службы для мигрантов
Клишас: в России не будет нормы о двухлетнем сроке службы для мигрантов - РИА Новости, 31.07.2024
Клишас: в России не будет нормы о двухлетнем сроке службы для мигрантов
В российском законодательстве не будет нормы о двухлетнем сроке службы для бывших мигрантов, принявших гражданство РФ, сообщил глава конституционного комитета... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:46
2024-07-31T16:48
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В российском законодательстве не будет нормы о двухлетнем сроке службы для бывших мигрантов, принявших гражданство РФ, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.Ранее в июле в пресс-службе ГД сообщали, что Госдума может до конца весенней сессии рассмотреть поправку об увеличении для новых граждан РФ срока службы в армии до двух лет и повышении для них призывного возраста. &quot;Не будет такой нормы&quot;, - написал Клишас.Госдума приняла закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. В пояснительной записке отмечается, что его новеллой является норма, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.
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общество, россия, андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Андрей Клишас, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Клишас: в России не будет нормы о двухлетнем сроке службы для мигрантов

Клишас: в законе не будет нормы о двухлетнем сроке службы для бывших мигрантов

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России | Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России
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Андрей Клишас . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В российском законодательстве не будет нормы о двухлетнем сроке службы для бывших мигрантов, принявших гражданство РФ, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Ранее в июле в пресс-службе ГД сообщали, что Госдума может до конца весенней сессии рассмотреть поправку об увеличении для новых граждан РФ срока службы в армии до двух лет и повышении для них призывного возраста.
«

"Не будет такой нормы", - написал Клишас.

Госдума приняла закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. В пояснительной записке отмечается, что его новеллой является норма, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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