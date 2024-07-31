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Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с ЦАР, заявил посол
Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с ЦАР, заявил посол - РИА Новости, 31.07.2024
Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с ЦАР, заявил посол
Российская сторона, после решения СБ ООН о снятии оружейного эмбарго в отношении ЦАР рассчитывает на на продолжение плодотворного взаимодействия с ЦАР в военной РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:17
2024-07-31T14:17
2024-07-31T14:17
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российская сторона, после решения СБ ООН о снятии оружейного эмбарго в отношении ЦАР рассчитывает на на продолжение плодотворного взаимодействия с ЦАР в военной и военно-технических областях, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. "Отмену несправедливого оружейного эмбарго в отношении ЦАР российская сторона однозначно оценивает как важнейшее событие в жизни дружественного центральноафриканского народа. Без сомнения, в долгосрочном плане она позитивно скажется на укреплении безопасности и суверенитета ЦАР, упрочении условий для социально-экономического возрождения и развития страны", - указал он.По его словам, Москва является основным партнером Банги в военной и военно-технической областях. "Рассчитываем на продолжение плодотворного взаимодействия в интересах наших государств", - добавил посол.
https://ria.ru/20240126/tsar-1923562011.html
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цар, банги, россия, александр бикантов, оон, экономика, в мире
ЦАР, Банги, Россия, Александр Бикантов, ООН, Экономика, В мире
Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с ЦАР, заявил посол
Посол Бикантов: Россия рассчитывает на плодотворное взаимодействие с ЦАР