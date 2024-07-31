https://ria.ru/20240731/rossija-1963184226.html

Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с ЦАР, заявил посол

Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с ЦАР, заявил посол - РИА Новости, 31.07.2024

Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с ЦАР, заявил посол

Российская сторона, после решения СБ ООН о снятии оружейного эмбарго в отношении ЦАР рассчитывает на на продолжение плодотворного взаимодействия с ЦАР в военной РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:17

2024-07-31T14:17

2024-07-31T14:17

цар

банги

россия

александр бикантов

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экономика

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российская сторона, после решения СБ ООН о снятии оружейного эмбарго в отношении ЦАР рассчитывает на на продолжение плодотворного взаимодействия с ЦАР в военной и военно-технических областях, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. "Отмену несправедливого оружейного эмбарго в отношении ЦАР российская сторона однозначно оценивает как важнейшее событие в жизни дружественного центральноафриканского народа. Без сомнения, в долгосрочном плане она позитивно скажется на укреплении безопасности и суверенитета ЦАР, упрочении условий для социально-экономического возрождения и развития страны", - указал он.По его словам, Москва является основным партнером Банги в военной и военно-технической областях. "Рассчитываем на продолжение плодотворного взаимодействия в интересах наших государств", - добавил посол.

https://ria.ru/20240126/tsar-1923562011.html

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банги

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цар, банги, россия, александр бикантов, оон, экономика, в мире