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В России появился лотерейный мультимиллионер - РИА Новости, 31.07.2024
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08:02 31.07.2024 (обновлено: 13:22 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/rossija-1963074930.html
В России появился лотерейный мультимиллионер
В России появился лотерейный мультимиллионер - РИА Новости, 31.07.2024
В России появился лотерейный мультимиллионер
Очередной лотерейный мультимиллионер появился в России: инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. выиграл 3 июля в лотерею "Спортлото "4 из 20" суперприз в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:02
2024-07-31T13:22
общество
россия
москва
столото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Очередной лотерейный мультимиллионер появился в России: инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. выиграл 3 июля в лотерею "Спортлото "4 из 20" суперприз в 169,966 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". &quot;По правилам &quot;Спортлото &quot;4 из 20&quot;, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливая для Сергея комбинация: 13, 4, 5, 8 в первом поле билета и 5, 14, 17, 7 — во втором. Чтобы повысить вероятность крупной победы, Сергей купил многотиражный билет, стоимость которого составила 1250 рублей. В соответствии с законодательством победители с крупными выигрышами получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления, что позволяет избежать импульсивных трат. Выигрыш москвича — 169 966 702 рубля, налог составит 25 395 005 рублей. На расчетный счет Сергей получит 144 571 697 рублей в установленные законодательством сроки&quot;, — рассказали в &quot;Столото&quot;.Там добавили, что мужчина пока не готов к публичности по личным обстоятельствам и воспользовался своим законным правом на анонимность. "Сергей по образованию инженер-авиаконструктор. Сейчас мужчина на пенсии. Летнее время он проводит с супругой на даче, жарит шашлык и ухаживает за огородом. Одним из любимых хобби счастливчика является футбол", — отметили в компании.На выигранные деньги москвич планирует купить автомобиль, часть выигранной суммы разделить между близкими, а с остальными тратами определится, когда суперприз будет ему перечислен.
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общество, россия, москва, столото
Общество, Россия, Москва, Столото
В России появился лотерейный мультимиллионер

"Столото": инженер из Москвы выиграл в лотерею почти 170 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Очередной лотерейный мультимиллионер появился в России: инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. выиграл 3 июля в лотерею "Спортлото "4 из 20" суперприз в 169,966 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
«

"По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливая для Сергея комбинация: 13, 4, 5, 8 в первом поле билета и 5, 14, 17, 7 — во втором. Чтобы повысить вероятность крупной победы, Сергей купил многотиражный билет, стоимость которого составила 1250 рублей. В соответствии с законодательством победители с крупными выигрышами получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления, что позволяет избежать импульсивных трат. Выигрыш москвича — 169 966 702 рубля, налог составит 25 395 005 рублей. На расчетный счет Сергей получит 144 571 697 рублей в установленные законодательством сроки", — рассказали в "Столото".

Там добавили, что мужчина пока не готов к публичности по личным обстоятельствам и воспользовался своим законным правом на анонимность.
"Сергей по образованию инженер-авиаконструктор. Сейчас мужчина на пенсии. Летнее время он проводит с супругой на даче, жарит шашлык и ухаживает за огородом. Одним из любимых хобби счастливчика является футбол", — отметили в компании.
На выигранные деньги москвич планирует купить автомобиль, часть выигранной суммы разделить между близкими, а с остальными тратами определится, когда суперприз будет ему перечислен.
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