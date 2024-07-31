https://ria.ru/20240731/rossija-1963074930.html

В России появился лотерейный мультимиллионер

В России появился лотерейный мультимиллионер - РИА Новости, 31.07.2024

В России появился лотерейный мультимиллионер

Очередной лотерейный мультимиллионер появился в России: инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. выиграл 3 июля в лотерею "Спортлото "4 из 20" суперприз в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T08:02

2024-07-31T08:02

2024-07-31T13:22

общество

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столото

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Очередной лотерейный мультимиллионер появился в России: инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. выиграл 3 июля в лотерею "Спортлото "4 из 20" суперприз в 169,966 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливая для Сергея комбинация: 13, 4, 5, 8 в первом поле билета и 5, 14, 17, 7 — во втором. Чтобы повысить вероятность крупной победы, Сергей купил многотиражный билет, стоимость которого составила 1250 рублей. В соответствии с законодательством победители с крупными выигрышами получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления, что позволяет избежать импульсивных трат. Выигрыш москвича — 169 966 702 рубля, налог составит 25 395 005 рублей. На расчетный счет Сергей получит 144 571 697 рублей в установленные законодательством сроки", — рассказали в "Столото".Там добавили, что мужчина пока не готов к публичности по личным обстоятельствам и воспользовался своим законным правом на анонимность. "Сергей по образованию инженер-авиаконструктор. Сейчас мужчина на пенсии. Летнее время он проводит с супругой на даче, жарит шашлык и ухаживает за огородом. Одним из любимых хобби счастливчика является футбол", — отметили в компании.На выигранные деньги москвич планирует купить автомобиль, часть выигранной суммы разделить между близкими, а с остальными тратами определится, когда суперприз будет ему перечислен.

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общество, россия, москва, столото