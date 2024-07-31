https://ria.ru/20240731/rossija-1963062182.html

Россия заняла второе место в мире по числу взломанных аккаунтов

Россия заняла второе место в мире по числу взломанных аккаунтов - РИА Новости, 31.07.2024

Россия заняла второе место в мире по числу взломанных аккаунтов

Россия в 2023 году оказалась на втором месте в мире после США по количеству взломанных аккаунтов - число утекших российских учетных записей превысило 78... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T04:05

2024-07-31T04:05

2024-07-31T04:05

технологии

россия

сша

чехия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия в 2023 году оказалась на втором месте в мире после США по количеству взломанных аккаунтов - число утекших российских учетных записей превысило 78 миллионов, говорится в исследовании Росконгресса "Цифровой суверенитет: как государства защищают интересы в сети", с которым ознакомилось РИА Новости. "В 2023 году число утекших российских учетных записей превысило 78 миллионов, что стало вторым показателем после США", - говорится в докладе. "Большинство утечек данных в России связано с потерей личной информации, такой как имена, электронные почты, адреса проживания, ИНН, паспортные данные и так далее", – говорится в докладе. На них пришлось 73,6% всех утечек. Среди других видов утечек данных - коммерческая и государственная тайна (9,2% и 6,6% соответственно), платежная информация (0,9%). При этом в пересчете на численность населения количество взломанных аккаунтов в России оказалось больше, чем в других странах - в 2023 году были скомпрометированы 542 российские учетные записи на тысячу человек. В США число учетных записей, доступ к которым был получен без разрешения владельца, в прошлом году достигло 285 на тысячу человек. Далее в этом антирейтинге - Чехия с 207 взломанными аккаунтами на тысячу человек за 2023 год, затем Тайвань - 169, Франция - 162 и Австралия с 134 скомпрометированными учетными записями на тысячу человек. Авторы доклада отмечают, что с киберугрозами сталкиваются как рядовые граждане, так и транснациональные корпорации и национальные правительства. "В потребительском контексте ИТ‑безопасность может ограничиваться использованием паролей для контроля доступа к компьютерному оборудованию и антивирусного программного обеспечения для защиты потребительских устройств", – говорится в документе. При этом многие пользователи весьма легкомысленно относятся к защите своих данных, используя самые простые пароли. Авторы доклада отмечают, что самым популярным паролем для защиты данных в мире в 2023 году оказалась последовательность цифр по порядку от 1 до 6, а на втором месте – слово "admin". На третьем и четвертом месте по популярности – также последовательности цифр от 1 до 8 и от 1 до 9.

https://ria.ru/20231020/gu-1904158668.html

https://ria.ru/20240207/utechki-1925889597.html

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технологии, россия, сша, чехия