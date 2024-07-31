https://ria.ru/20240731/ritter-1963218224.html

"Гибнуть до последнего человека". В США резко высказались об Украине

"Гибнуть до последнего человека". В США резко высказались об Украине - РИА Новости, 31.07.2024

"Гибнуть до последнего человека". В США резко высказались об Украине

Украина – искусственно созданное государство, используемое Европой против России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:43

2024-07-31T15:43

2024-07-31T15:43

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скотт риттер

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украина – искусственно созданное государство, используемое Европой против России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украина — это искусственно созданное государство, государство-фальшивка. Порождение украинского национализма, в которое Европа сейчас вдохнула жизнь, но в конечном итоге она никому в Европе не нравится. Европа не хочет умирать за Киев, но готова позволить украинцам гибнуть до последнего человека ради опосредованной войны, ведущейся против России не ради украинских целей и задач, но ради достижения целей и задач Европы", — рассказал эксперт.Риттер предупредил, что европейские союзники Киева немедленно бросят на произвол судьбы украинцев, как только их планы против Москвы не будут осуществлены.Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240731/idnes-1963204638.html

https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963171409.html

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в мире, россия, европа, киев, владимир путин, скотт риттер, нато, политика