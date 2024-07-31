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"Гибнуть до последнего человека". В США резко высказались об Украине - РИА Новости, 31.07.2024
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15:43 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/ritter-1963218224.html
"Гибнуть до последнего человека". В США резко высказались об Украине
"Гибнуть до последнего человека". В США резко высказались об Украине - РИА Новости, 31.07.2024
"Гибнуть до последнего человека". В США резко высказались об Украине
Украина – искусственно созданное государство, используемое Европой против России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:43
2024-07-31T15:43
в мире
россия
европа
киев
владимир путин
скотт риттер
нато
политика
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украина – искусственно созданное государство, используемое Европой против России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украина — это искусственно созданное государство, государство-фальшивка. Порождение украинского национализма, в которое Европа сейчас вдохнула жизнь, но в конечном итоге она никому в Европе не нравится. Европа не хочет умирать за Киев, но готова позволить украинцам гибнуть до последнего человека ради опосредованной войны, ведущейся против России не ради украинских целей и задач, но ради достижения целей и задач Европы", — рассказал эксперт.Риттер предупредил, что европейские союзники Киева немедленно бросят на произвол судьбы украинцев, как только их планы против Москвы не будут осуществлены.Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240731/idnes-1963204638.html
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в мире, россия, европа, киев, владимир путин, скотт риттер, нато, политика
В мире, Россия, Европа, Киев, Владимир Путин, Скотт Риттер, НАТО, Политика
"Гибнуть до последнего человека". В США резко высказались об Украине

Риттер назвал Украину искусственным государством, используемым против России

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украина – искусственно созданное государство, используемое Европой против России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Украина — это искусственно созданное государство, государство-фальшивка. Порождение украинского национализма, в которое Европа сейчас вдохнула жизнь, но в конечном итоге она никому в Европе не нравится. Европа не хочет умирать за Киев, но готова позволить украинцам гибнуть до последнего человека ради опосредованной войны, ведущейся против России не ради украинских целей и задач, но ради достижения целей и задач Европы", — рассказал эксперт.
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Вчера, 14:58
Риттер предупредил, что европейские союзники Киева немедленно бросят на произвол судьбы украинцев, как только их планы против Москвы не будут осуществлены.
Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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