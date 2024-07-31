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Руденя назвал главные результаты работы правительства Тверской области - РИА Новости, 31.07.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:32 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/rezultaty-1963263614.html
Руденя назвал главные результаты работы правительства Тверской области
Руденя назвал главные результаты работы правительства Тверской области - РИА Новости, 31.07.2024
Руденя назвал главные результаты работы правительства Тверской области
Самым важным, главным результатом работы правительства Тверской области в 2023 году губернатор Верхневолжья Игорь Руденя назвал снижение смертности в регионе и... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T18:32
2024-07-31T18:32
тверская область
донбасс
игорь руденя
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Самым важным, главным результатом работы правительства Тверской области в 2023 году губернатор Верхневолжья Игорь Руденя назвал снижение смертности в регионе и улучшение демографической ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду Руденя выступил на заседании Законодательного Собрания Тверской области с отчетом об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в 2023 году. Отдельно губернатор остановился на вопросах поддержки военнослужащих-участников специальной военной операции и членов их семей, волонтерской помощи со стороны жителей и предприятий региона военнослужащим, территориям Донбасса. "Хочу поблагодарить наших жителей за эту помощь. Мы ежемесячно отправляем гуманитарные грузы нашим бойцам, которые находятся на линии проведения специальной военной операции", – цитирует пресс-служба Руденю. Самым важным, главным результатом работы в прошлом году глава региона назвал снижение смертности в регионе, улучшение демографической ситуации. "Задачи, поставленные президентом по национальному развитию, могут быть реализованы только благодаря укреплению нашего коренного населения. Мое мнение как гражданина – очень важно существенно переломить в пользу позитива ситуацию с демографией. Чтобы уверенно смотреть в будущее, необходимо, чтобы численность нашего населения не снижалась, а увеличивалась, чтобы у нас было больше молодежи. Соответственно, это наш интеллектуальный и трудовой потенциал, наше будущее", - сказал губернатор. Еще одно важное достижение, которое обозначил Руденя, – укрепление экономических позиций региона. "Это увеличение доходов бюджета, снижение долговой нагрузки, увеличение регионального валового продукта. У нас развиваются новые производства, формируется технологическая независимость, создаются новые рабочие места", – сказал он. Также темами отчета губернатора стали культура, молодежная политика. Важными направлениями работы с молодежью Руденя назвал патриотическое, трудовое воспитание, раннюю профориентацию детей. При этом особый акцент делается на организацию летней трудовой занятости детей и подростков. В 2023 году на работу в свободное от учебы время было трудоустроено почти 13 тысяч ребят. В этом году планируется поддержать ежегодную тенденцию роста и трудоустроить порядка 16 тысяч ребят, то есть почти треть всех подростков Верхневолжья. В целом в 2023 году уровень регистрируемой безработицы в Тверской области снизился почти в 1,5 раза. На одного незанятого гражданина приходилось пять вакансий. А заявленная работодателями потребность в кадрах выросла более чем на 40%. Отдельный блок отчета был посвящен поддержке малого бизнеса региона. В 2023 году оборот средних и малых предприятий вырос на 18% по сравнению с предыдущим и составил 515 миллиардов рублей. Региональный Фонд содействия предпринимательству Тверской области предоставил производствам льготные займы более чем на 880 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231214/rudenya-1915914865.html
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донбасс, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Донбасс, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя назвал главные результаты работы правительства Тверской области

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя назвал главные результаты работы правительства Тверской области
Руденя назвал главные результаты работы правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Руденя назвал главные результаты работы правительства Тверской области
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Самым важным, главным результатом работы правительства Тверской области в 2023 году губернатор Верхневолжья Игорь Руденя назвал снижение смертности в регионе и улучшение демографической ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду Руденя выступил на заседании Законодательного Собрания Тверской области с отчетом об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в 2023 году.
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Отдельно губернатор остановился на вопросах поддержки военнослужащих-участников специальной военной операции и членов их семей, волонтерской помощи со стороны жителей и предприятий региона военнослужащим, территориям Донбасса.
«
"Хочу поблагодарить наших жителей за эту помощь. Мы ежемесячно отправляем гуманитарные грузы нашим бойцам, которые находятся на линии проведения специальной военной операции", – цитирует пресс-служба Руденю.
Самым важным, главным результатом работы в прошлом году глава региона назвал снижение смертности в регионе, улучшение демографической ситуации.
«
"Задачи, поставленные президентом по национальному развитию, могут быть реализованы только благодаря укреплению нашего коренного населения. Мое мнение как гражданина – очень важно существенно переломить в пользу позитива ситуацию с демографией. Чтобы уверенно смотреть в будущее, необходимо, чтобы численность нашего населения не снижалась, а увеличивалась, чтобы у нас было больше молодежи. Соответственно, это наш интеллектуальный и трудовой потенциал, наше будущее", - сказал губернатор.
Губернатор Игорь Руденя и президент Благотворительного фонда Женщины за жизнь Наталья Москвитина во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере демографии - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Еще одно важное достижение, которое обозначил Руденя, – укрепление экономических позиций региона.
«
"Это увеличение доходов бюджета, снижение долговой нагрузки, увеличение регионального валового продукта. У нас развиваются новые производства, формируется технологическая независимость, создаются новые рабочие места", – сказал он.
Также темами отчета губернатора стали культура, молодежная политика. Важными направлениями работы с молодежью Руденя назвал патриотическое, трудовое воспитание, раннюю профориентацию детей. При этом особый акцент делается на организацию летней трудовой занятости детей и подростков. В 2023 году на работу в свободное от учебы время было трудоустроено почти 13 тысяч ребят. В этом году планируется поддержать ежегодную тенденцию роста и трудоустроить порядка 16 тысяч ребят, то есть почти треть всех подростков Верхневолжья.
В целом в 2023 году уровень регистрируемой безработицы в Тверской области снизился почти в 1,5 раза. На одного незанятого гражданина приходилось пять вакансий. А заявленная работодателями потребность в кадрах выросла более чем на 40%.
Отдельный блок отчета был посвящен поддержке малого бизнеса региона. В 2023 году оборот средних и малых предприятий вырос на 18% по сравнению с предыдущим и составил 515 миллиардов рублей. Региональный Фонд содействия предпринимательству Тверской области предоставил производствам льготные займы более чем на 880 миллионов рублей.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира телеканала Россия24.Тверь - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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