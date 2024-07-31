https://ria.ru/20240731/rezultaty-1963263614.html

Руденя назвал главные результаты работы правительства Тверской области

Руденя назвал главные результаты работы правительства Тверской области - РИА Новости, 31.07.2024

Руденя назвал главные результаты работы правительства Тверской области

Самым важным, главным результатом работы правительства Тверской области в 2023 году губернатор Верхневолжья Игорь Руденя назвал снижение смертности в регионе и... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T18:32

2024-07-31T18:32

2024-07-31T18:32

тверская область

донбасс

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Самым важным, главным результатом работы правительства Тверской области в 2023 году губернатор Верхневолжья Игорь Руденя назвал снижение смертности в регионе и улучшение демографической ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду Руденя выступил на заседании Законодательного Собрания Тверской области с отчетом об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в 2023 году. Отдельно губернатор остановился на вопросах поддержки военнослужащих-участников специальной военной операции и членов их семей, волонтерской помощи со стороны жителей и предприятий региона военнослужащим, территориям Донбасса. "Хочу поблагодарить наших жителей за эту помощь. Мы ежемесячно отправляем гуманитарные грузы нашим бойцам, которые находятся на линии проведения специальной военной операции", – цитирует пресс-служба Руденю. Самым важным, главным результатом работы в прошлом году глава региона назвал снижение смертности в регионе, улучшение демографической ситуации. "Задачи, поставленные президентом по национальному развитию, могут быть реализованы только благодаря укреплению нашего коренного населения. Мое мнение как гражданина – очень важно существенно переломить в пользу позитива ситуацию с демографией. Чтобы уверенно смотреть в будущее, необходимо, чтобы численность нашего населения не снижалась, а увеличивалась, чтобы у нас было больше молодежи. Соответственно, это наш интеллектуальный и трудовой потенциал, наше будущее", - сказал губернатор. Еще одно важное достижение, которое обозначил Руденя, – укрепление экономических позиций региона. "Это увеличение доходов бюджета, снижение долговой нагрузки, увеличение регионального валового продукта. У нас развиваются новые производства, формируется технологическая независимость, создаются новые рабочие места", – сказал он. Также темами отчета губернатора стали культура, молодежная политика. Важными направлениями работы с молодежью Руденя назвал патриотическое, трудовое воспитание, раннюю профориентацию детей. При этом особый акцент делается на организацию летней трудовой занятости детей и подростков. В 2023 году на работу в свободное от учебы время было трудоустроено почти 13 тысяч ребят. В этом году планируется поддержать ежегодную тенденцию роста и трудоустроить порядка 16 тысяч ребят, то есть почти треть всех подростков Верхневолжья. В целом в 2023 году уровень регистрируемой безработицы в Тверской области снизился почти в 1,5 раза. На одного незанятого гражданина приходилось пять вакансий. А заявленная работодателями потребность в кадрах выросла более чем на 40%. Отдельный блок отчета был посвящен поддержке малого бизнеса региона. В 2023 году оборот средних и малых предприятий вырос на 18% по сравнению с предыдущим и составил 515 миллиардов рублей. Региональный Фонд содействия предпринимательству Тверской области предоставил производствам льготные займы более чем на 880 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231214/rudenya-1915914865.html

https://ria.ru/20231115/soglashenie-1909671860.html

https://ria.ru/20231201/demografiya-1913257569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

донбасс, игорь руденя, тверская область