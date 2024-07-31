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Гендиректор Adidas извинился за рекламу с участием Хадид - РИА Новости, 31.07.2024
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17:22 31.07.2024
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Гендиректор Adidas извинился за рекламу с участием Хадид
Гендиректор Adidas извинился за рекламу с участием Хадид - РИА Новости, 31.07.2024
Гендиректор Adidas извинился за рекламу с участием Хадид
Гендиректор Adidas AG Бьорн Гульден принес свои извинения за рекламу кроссовок с участием американской супермодели с палестинскими корнями Беллы Хадид,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:22
2024-07-31T17:22
в мире
технологии
мюнхен
белла хадид
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гендиректор Adidas AG Бьорн Гульден принес свои извинения за рекламу кроссовок с участием американской супермодели с палестинскими корнями Беллы Хадид, сотрудничество с которой вызвало волну общественной критики, передает агентство Блумберг. "Генеральный директор Adidas извиняется за рекламную кампанию с участием Беллы Хадид... Adidas AG совершила ошибку в своей рекламной кампании кроссовок SL 72 с участием палестинско-американской модели Беллы Хадид и пересматривает свои действия, чтобы избежать подобных оплошностей", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова Гульдена. Гендиректор компании признал ошибку в том, как "были собраны вместе фрагменты" этой рекламной кампании, и отметил, что после извинений Adidas намерена "двигаться дальше". Ранее модель опубликовала в соцсетях собственные извинения за участие в рекламе, заявив, что не знала о связи между рекламируемой обувью и "жестокими событиями" на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. До этого портал TMZ сообщал, что Хадид планирует подать в суд на компанию Adidas "за отсутствие публичной ответственности". Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что сотрудничество Adidas с Хадид, в рамках которого она стала новым лицом кампании для кроссовок в стиле ретро (серия SL 72 OG), подверглось резкой критике со стороны общественности. По данным Berliner Zeitung, обувь была изначально разработана для Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, в ходе которых 5 сентября произошел теракт: одиннадцать израильских спортсменов были убиты палестинскими террористами. Сначала резкую критику сотрудничества выразила американская неправительственная организация StopAntisemitism, затем пост с негодованием появился и на официальном аккаунте в соцсети X Государства Израиль - там отметили, что в прошлом Хадид распространяла антисемитизм и подстрекала к насилию против израильтян и евреев.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902416614.html
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в мире, технологии, мюнхен, белла хадид, adidas ag
В мире, Технологии, Мюнхен, Белла Хадид, Adidas AG
Гендиректор Adidas извинился за рекламу с участием Хадид

Блумберг: глава Adidas извинился за рекламу кроссовок с участием Беллы Хадид

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкCупермодель Белла Хадид
Cупермодель Белла Хадид - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Cупермодель Белла Хадид. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гендиректор Adidas AG Бьорн Гульден принес свои извинения за рекламу кроссовок с участием американской супермодели с палестинскими корнями Беллы Хадид, сотрудничество с которой вызвало волну общественной критики, передает агентство Блумберг.
«
"Генеральный директор Adidas извиняется за рекламную кампанию с участием Беллы Хадид... Adidas AG совершила ошибку в своей рекламной кампании кроссовок SL 72 с участием палестинско-американской модели Беллы Хадид и пересматривает свои действия, чтобы избежать подобных оплошностей", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова Гульдена.
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Гендиректор компании признал ошибку в том, как "были собраны вместе фрагменты" этой рекламной кампании, и отметил, что после извинений Adidas намерена "двигаться дальше".
Ранее модель опубликовала в соцсетях собственные извинения за участие в рекламе, заявив, что не знала о связи между рекламируемой обувью и "жестокими событиями" на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.
До этого портал TMZ сообщал, что Хадид планирует подать в суд на компанию Adidas "за отсутствие публичной ответственности".
Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что сотрудничество Adidas с Хадид, в рамках которого она стала новым лицом кампании для кроссовок в стиле ретро (серия SL 72 OG), подверглось резкой критике со стороны общественности. По данным Berliner Zeitung, обувь была изначально разработана для Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, в ходе которых 5 сентября произошел теракт: одиннадцать израильских спортсменов были убиты палестинскими террористами. Сначала резкую критику сотрудничества выразила американская неправительственная организация StopAntisemitism, затем пост с негодованием появился и на официальном аккаунте в соцсети X Государства Израиль - там отметили, что в прошлом Хадид распространяла антисемитизм и подстрекала к насилию против израильтян и евреев.
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