https://ria.ru/20240731/reklama-1963247432.html

Гендиректор Adidas извинился за рекламу с участием Хадид

Гендиректор Adidas извинился за рекламу с участием Хадид - РИА Новости, 31.07.2024

Гендиректор Adidas извинился за рекламу с участием Хадид

Гендиректор Adidas AG Бьорн Гульден принес свои извинения за рекламу кроссовок с участием американской супермодели с палестинскими корнями Беллы Хадид,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:22

2024-07-31T17:22

2024-07-31T17:22

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белла хадид

adidas ag

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гендиректор Adidas AG Бьорн Гульден принес свои извинения за рекламу кроссовок с участием американской супермодели с палестинскими корнями Беллы Хадид, сотрудничество с которой вызвало волну общественной критики, передает агентство Блумберг. "Генеральный директор Adidas извиняется за рекламную кампанию с участием Беллы Хадид... Adidas AG совершила ошибку в своей рекламной кампании кроссовок SL 72 с участием палестинско-американской модели Беллы Хадид и пересматривает свои действия, чтобы избежать подобных оплошностей", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова Гульдена. Гендиректор компании признал ошибку в том, как "были собраны вместе фрагменты" этой рекламной кампании, и отметил, что после извинений Adidas намерена "двигаться дальше". Ранее модель опубликовала в соцсетях собственные извинения за участие в рекламе, заявив, что не знала о связи между рекламируемой обувью и "жестокими событиями" на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. До этого портал TMZ сообщал, что Хадид планирует подать в суд на компанию Adidas "за отсутствие публичной ответственности". Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что сотрудничество Adidas с Хадид, в рамках которого она стала новым лицом кампании для кроссовок в стиле ретро (серия SL 72 OG), подверглось резкой критике со стороны общественности. По данным Berliner Zeitung, обувь была изначально разработана для Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, в ходе которых 5 сентября произошел теракт: одиннадцать израильских спортсменов были убиты палестинскими террористами. Сначала резкую критику сотрудничества выразила американская неправительственная организация StopAntisemitism, затем пост с негодованием появился и на официальном аккаунте в соцсети X Государства Израиль - там отметили, что в прошлом Хадид распространяла антисемитизм и подстрекала к насилию против израильтян и евреев.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902416614.html

https://ria.ru/20231212/zara-1915306785.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, мюнхен, белла хадид, adidas ag