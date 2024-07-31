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Руденя рассказал о развитии отраслей образования и здравоохранения - РИА Новости, 31.07.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:36 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/razvitie-1963191271.html
Руденя рассказал о развитии отраслей образования и здравоохранения
Руденя рассказал о развитии отраслей образования и здравоохранения - РИА Новости, 31.07.2024
Руденя рассказал о развитии отраслей образования и здравоохранения
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду, выступая с отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2023 год, особое внимание уделил... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:36
2024-07-31T14:36
тверская область
кимры
тверь
торжок
игорь руденя
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду, выступая с отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2023 год, особое внимание уделил развитию отраслей здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба областного правительства. Глава Верхневолжья отметил, что были открыты новые детские поликлиники в Кимрах и Твери, поликлиника в Старице, завершено строительство медицинского центра в деревне Мокшино Конаковского округа. В этом году планируется завершить строительство детской поликлиники в Торжке. Продолжается строительство нового здания Детской областной клинической больницы, Бежецкой ЦРБ, Новозавидовской врачебной амбулатории. Была продолжена работа по проведению капитального ремонта учреждений здравоохранения, установке фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулатории, обновлению медицинского автотранспорта, приобретению медицинского оборудования и мебели. "Традиционно повышенное внимание уделялось борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В Областной онкодиспансер, Ржевский центр онкологической помощи поставлено современное высокотехнологичное оборудование, открыт центр онкологической помощи в Кимрах. Для сосудистых центров приобретено более 150 единиц оборудования. Приобретаемое оборудование должно быть полностью загружено работой", - отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба. Важнейшей частью мер поддержки семьи является возможность всем детям получать качественное дошкольное и школьное образование. В Твери открыты новый детский сад и две школы, в прошлом году проведены работы по укреплению материально-технической базы 21 дошкольного учреждения и 64 школ, комплексный капитальный ремонт затронул 15 общеобразовательных учреждений, создано 66 центров образования "Точка роста", продолжено обновление уличных игровых комплексов в детсадах. Кроме того, был открыт региональный центр образования "Тургиново", который объединяет детский сад, школу, культурно-досуговый центр и спортивный комплекс. Как отметил Руденя, данный проект является хорошим примером создания качественной среды для жизни и воспитания детей за пределами городских центров. Сейчас ведутся работы по строительству школ в поселке Максатиха, селе Дмитрова Гора и деревне Вахонино Конаковского округа. Сегодня одним из важнейших направлений деятельности отраслей здравоохранения и образования является обеспечение учреждений кадрами. Для решения этой задачи в колледжах внедряются программы целевого обучения, для специалистов предусмотрена поддержка как со стороны регионального, так и со стороны федерального бюджетов. В сфере профессионального образования с 2023 года Тверская область участвует в федеральном проекте "Профессионалитет", направленном на создание образовательно-производственных кластеров. "Проект позволяет потенциальным работодателям участвовать в разработке и реализации образовательных программ с учетом потребностей предприятий, в создании образовательно-производственных комплексов", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240731/rudenya-1963187482.html
https://ria.ru/20240729/proekty-1962667593.html
https://ria.ru/20240726/zadacha-1962203498.html
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кимры, тверь, торжок, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Кимры, Тверь, Торжок, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя рассказал о развитии отраслей образования и здравоохранения

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о развитии отраслей образования и здравоохранения в 2023 году
Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о развитии отраслей образования и здравоохранения в 2023 году - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о развитии отраслей образования и здравоохранения в 2023 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду, выступая с отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2023 год, особое внимание уделил развитию отраслей здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава Верхневолжья отметил, что были открыты новые детские поликлиники в Кимрах и Твери, поликлиника в Старице, завершено строительство медицинского центра в деревне Мокшино Конаковского округа. В этом году планируется завершить строительство детской поликлиники в Торжке. Продолжается строительство нового здания Детской областной клинической больницы, Бежецкой ЦРБ, Новозавидовской врачебной амбулатории.
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Была продолжена работа по проведению капитального ремонта учреждений здравоохранения, установке фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулатории, обновлению медицинского автотранспорта, приобретению медицинского оборудования и мебели.
«
"Традиционно повышенное внимание уделялось борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В Областной онкодиспансер, Ржевский центр онкологической помощи поставлено современное высокотехнологичное оборудование, открыт центр онкологической помощи в Кимрах. Для сосудистых центров приобретено более 150 единиц оборудования. Приобретаемое оборудование должно быть полностью загружено работой", - отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Важнейшей частью мер поддержки семьи является возможность всем детям получать качественное дошкольное и школьное образование.
В Твери открыты новый детский сад и две школы, в прошлом году проведены работы по укреплению материально-технической базы 21 дошкольного учреждения и 64 школ, комплексный капитальный ремонт затронул 15 общеобразовательных учреждений, создано 66 центров образования "Точка роста", продолжено обновление уличных игровых комплексов в детсадах.
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Кроме того, был открыт региональный центр образования "Тургиново", который объединяет детский сад, школу, культурно-досуговый центр и спортивный комплекс. Как отметил Руденя, данный проект является хорошим примером создания качественной среды для жизни и воспитания детей за пределами городских центров.
Сейчас ведутся работы по строительству школ в поселке Максатиха, селе Дмитрова Гора и деревне Вахонино Конаковского округа.
Сегодня одним из важнейших направлений деятельности отраслей здравоохранения и образования является обеспечение учреждений кадрами. Для решения этой задачи в колледжах внедряются программы целевого обучения, для специалистов предусмотрена поддержка как со стороны регионального, так и со стороны федерального бюджетов.
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В сфере профессионального образования с 2023 года Тверская область участвует в федеральном проекте "Профессионалитет", направленном на создание образовательно-производственных кластеров.
"Проект позволяет потенциальным работодателям участвовать в разработке и реализации образовательных программ с учетом потребностей предприятий, в создании образовательно-производственных комплексов", - добавил губернатор.
 
Тверская областьКимрыТверьТоржокИгорь РуденяТверская область
 
 
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