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В Петербурге на Фонтанке обнаружили масляные пятна
В Петербурге на Фонтанке обнаружили масляные пятна - РИА Новости, 31.07.2024
В Петербурге на Фонтанке обнаружили масляные пятна
В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:30
2024-07-31T17:30
2024-07-31T17:34
происшествия
фонтанка (река)
санкт-петербург
сзфо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанка, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по СЗФО. "Вчера около восьми вечера в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории реки Фонтанка в воде видны масляные пятна. В ходе выезда на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на поверхности воды в реке Фонтанке выявлено масляное пятно размером около 50 квадратных метров", - сообщает пресс-служба. В данный момент с места происшествия изъяты образцы ГСМ, источник загрязнения устанавливается. По данному факту сообщено всем заинтересованным службам. Транспортная полиция начала проверку.
https://ria.ru/20240708/peterburg-1958353407.html
фонтанка (река)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фонтанка (река), санкт-петербург, сзфо
Происшествия, Фонтанка (река), Санкт-Петербург, СЗФО
В Петербурге на Фонтанке обнаружили масляные пятна
В Петербурге полиция проверяет разлив нефтепродуктов в акватории реки Фонтанка