https://ria.ru/20240731/razliv-1963249869.html

В Петербурге на Фонтанке обнаружили масляные пятна

В Петербурге на Фонтанке обнаружили масляные пятна - РИА Новости, 31.07.2024

В Петербурге на Фонтанке обнаружили масляные пятна

В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:30

2024-07-31T17:30

2024-07-31T17:34

происшествия

фонтанка (река)

санкт-петербург

сзфо

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанка, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по СЗФО. "Вчера около восьми вечера в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории реки Фонтанка в воде видны масляные пятна. В ходе выезда на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на поверхности воды в реке Фонтанке выявлено масляное пятно размером около 50 квадратных метров", - сообщает пресс-служба. В данный момент с места происшествия изъяты образцы ГСМ, источник загрязнения устанавливается. По данному факту сообщено всем заинтересованным службам. Транспортная полиция начала проверку.

https://ria.ru/20240708/peterburg-1958353407.html

фонтанка (река)

санкт-петербург

сзфо

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, фонтанка (река), санкт-петербург, сзфо