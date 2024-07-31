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В Петербурге на Фонтанке обнаружили масляные пятна - РИА Новости, 31.07.2024
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17:30 31.07.2024 (обновлено: 17:34 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/razliv-1963249869.html
В Петербурге на Фонтанке обнаружили масляные пятна
В Петербурге на Фонтанке обнаружили масляные пятна - РИА Новости, 31.07.2024
В Петербурге на Фонтанке обнаружили масляные пятна
В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:30
2024-07-31T17:34
происшествия
фонтанка (река)
санкт-петербург
сзфо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанка, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по СЗФО. "Вчера около восьми вечера в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории реки Фонтанка в воде видны масляные пятна. В ходе выезда на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на поверхности воды в реке Фонтанке выявлено масляное пятно размером около 50 квадратных метров", - сообщает пресс-служба. В данный момент с места происшествия изъяты образцы ГСМ, источник загрязнения устанавливается. По данному факту сообщено всем заинтересованным службам. Транспортная полиция начала проверку.
https://ria.ru/20240708/peterburg-1958353407.html
фонтанка (река)
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происшествия, фонтанка (река), санкт-петербург, сзфо
Происшествия, Фонтанка (река), Санкт-Петербург, СЗФО
В Петербурге на Фонтанке обнаружили масляные пятна

В Петербурге полиция проверяет разлив нефтепродуктов в акватории реки Фонтанка

© Фото : Транспортная полиция СЗФО/TelegramМасляные пятна на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге
Масляные пятна на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Транспортная полиция СЗФО/Telegram
Масляные пятна на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанка, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по СЗФО.
«
"Вчера около восьми вечера в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории реки Фонтанка в воде видны масляные пятна. В ходе выезда на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на поверхности воды в реке Фонтанке выявлено масляное пятно размером около 50 квадратных метров", - сообщает пресс-служба.
В данный момент с места происшествия изъяты образцы ГСМ, источник загрязнения устанавливается. По данному факту сообщено всем заинтересованным службам. Транспортная полиция начала проверку.
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ПроисшествияФонтанка (река)Санкт-ПетербургСЗФО
 
 
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