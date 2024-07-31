https://ria.ru/20240731/raschety-1963065305.html
Расчеты ПТРК нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области
Расчеты ПТРК нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2024
Расчеты ПТРК нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области
Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) группировки войск "Север" нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T05:23
2024-07-31T05:23
2024-07-31T05:23
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 июл - РИА Новости. Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) группировки войск "Север" нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот" группировки войск "Север" нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в опорных пунктах в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что разведчики группировки заметили укрепрайон ВСУ, после чего две группы на квадроциклах выехали на заранее подготовленное место для ведения огня и, подобравшись вплотную к противнику, открыли огонь из ПТУР. "После выполнения боевой задачи военнослужащие противотанковых расчетов сразу уходят с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар. Ответного удара, благодаря оперативной и слаженной работе бойцов, противник не нанес",- добавили в Минобороны.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты ПТРК нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области
Расчеты ПТРК "Фагот" нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 июл - РИА Новости. Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) группировки войск "Север" нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот" группировки войск "Север" нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в опорных пунктах в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что разведчики группировки заметили укрепрайон ВСУ, после чего две группы на квадроциклах выехали на заранее подготовленное место для ведения огня и, подобравшись вплотную к противнику, открыли огонь из ПТУР.
"После выполнения боевой задачи военнослужащие противотанковых расчетов сразу уходят с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар. Ответного удара, благодаря оперативной и слаженной работе бойцов, противник не нанес",- добавили в Минобороны.