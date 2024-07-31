https://ria.ru/20240731/raschety-1963065305.html

Расчеты ПТРК нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области

Расчеты ПТРК нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2024

Расчеты ПТРК нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области

Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) группировки войск "Север" нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T05:23

2024-07-31T05:23

2024-07-31T05:23

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 июл - РИА Новости. Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) группировки войск "Север" нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот" группировки войск "Север" нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в опорных пунктах в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что разведчики группировки заметили укрепрайон ВСУ, после чего две группы на квадроциклах выехали на заранее подготовленное место для ведения огня и, подобравшись вплотную к противнику, открыли огонь из ПТУР. "После выполнения боевой задачи военнослужащие противотанковых расчетов сразу уходят с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар. Ответного удара, благодаря оперативной и слаженной работе бойцов, противник не нанес",- добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240731/su-25-1963065130.html

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины