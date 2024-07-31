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Расчеты ПТРК нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:23 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/raschety-1963065305.html
Расчеты ПТРК нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области
Расчеты ПТРК нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2024
Расчеты ПТРК нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области
Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) группировки войск "Север" нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T05:23
2024-07-31T05:23
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 июл - РИА Новости. Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) группировки войск "Север" нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот" группировки войск "Север" нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в опорных пунктах в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что разведчики группировки заметили укрепрайон ВСУ, после чего две группы на квадроциклах выехали на заранее подготовленное место для ведения огня и, подобравшись вплотную к противнику, открыли огонь из ПТУР. "После выполнения боевой задачи военнослужащие противотанковых расчетов сразу уходят с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар. Ответного удара, благодаря оперативной и слаженной работе бойцов, противник не нанес",- добавили в Минобороны.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты ПТРК нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области

Расчеты ПТРК "Фагот" нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВоеннослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот"
Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК Фагот - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот". Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 июл - РИА Новости. Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) группировки войск "Север" нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот" группировки войск "Север" нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в опорных пунктах в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что разведчики группировки заметили укрепрайон ВСУ, после чего две группы на квадроциклах выехали на заранее подготовленное место для ведения огня и, подобравшись вплотную к противнику, открыли огонь из ПТУР.
"После выполнения боевой задачи военнослужащие противотанковых расчетов сразу уходят с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар. Ответного удара, благодаря оперативной и слаженной работе бойцов, противник не нанес",- добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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