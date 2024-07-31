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На Авдеевском направлении организовали защищенную радиосеть - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:27 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/radioset-1963065635.html
На Авдеевском направлении организовали защищенную радиосеть
На Авдеевском направлении организовали защищенную радиосеть - РИА Новости, 31.07.2024
На Авдеевском направлении организовали защищенную радиосеть
Связисты группировки войск "Центр" организовали защищенную радиосеть с передовыми подразделениями на авдеевском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T05:27
2024-07-31T05:27
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Связисты группировки войск "Центр" организовали защищенную радиосеть с передовыми подразделениями на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военные связисты группировки войск "Центр" организовали защищенную радиосеть с подразделениями, находящимися на линии боевого соприкосновения, обеспечив бесперебойную надежную передачу информации с передовой до командного пункта объединения на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что распределение сил и средств, необходимых для организации пунктов передачи информации, позволяет военным связистам перетаскивать аппаратуру связи "на себе" и развертывать комплексы спутниковой и радиосвязи без использования военной техники, оставаясь малозаметными для разведывательных БПЛА противника. "Все только ногами, потому что где развёртывали пункт управления, техника не могла доехать. Комплекты (оборудования связи) были закреплены на всех в виде рюкзака. Тарелки, сам комплект, все закрывашки, все было закреплено, так что человеку нужно было просто идти, не надо было что-то тащить", – рассказал командир роты связи с позывным "Искра".
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безопасность, технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия
На Авдеевском направлении организовали защищенную радиосеть

Связисты группировки "Центр" организовали защищенную радиосеть под Авдеевкой

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкСвязисты
Связисты - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
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Связисты. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Связисты группировки войск "Центр" организовали защищенную радиосеть с передовыми подразделениями на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Военные связисты группировки войск "Центр" организовали защищенную радиосеть с подразделениями, находящимися на линии боевого соприкосновения, обеспечив бесперебойную надежную передачу информации с передовой до командного пункта объединения на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что распределение сил и средств, необходимых для организации пунктов передачи информации, позволяет военным связистам перетаскивать аппаратуру связи "на себе" и развертывать комплексы спутниковой и радиосвязи без использования военной техники, оставаясь малозаметными для разведывательных БПЛА противника.
"Все только ногами, потому что где развёртывали пункт управления, техника не могла доехать. Комплекты (оборудования связи) были закреплены на всех в виде рюкзака. Тарелки, сам комплект, все закрывашки, все было закреплено, так что человеку нужно было просто идти, не надо было что-то тащить", – рассказал командир роты связи с позывным "Искра".
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