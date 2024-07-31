https://ria.ru/20240731/radioset-1963065635.html

На Авдеевском направлении организовали защищенную радиосеть

На Авдеевском направлении организовали защищенную радиосеть - РИА Новости, 31.07.2024

На Авдеевском направлении организовали защищенную радиосеть

Связисты группировки войск "Центр" организовали защищенную радиосеть с передовыми подразделениями на авдеевском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T05:27

2024-07-31T05:27

2024-07-31T05:27

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823354154_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0897e16bd65c58a03dcf3ede037c204e.jpg

ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Связисты группировки войск "Центр" организовали защищенную радиосеть с передовыми подразделениями на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военные связисты группировки войск "Центр" организовали защищенную радиосеть с подразделениями, находящимися на линии боевого соприкосновения, обеспечив бесперебойную надежную передачу информации с передовой до командного пункта объединения на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что распределение сил и средств, необходимых для организации пунктов передачи информации, позволяет военным связистам перетаскивать аппаратуру связи "на себе" и развертывать комплексы спутниковой и радиосвязи без использования военной техники, оставаясь малозаметными для разведывательных БПЛА противника. "Все только ногами, потому что где развёртывали пункт управления, техника не могла доехать. Комплекты (оборудования связи) были закреплены на всех в виде рюкзака. Тарелки, сам комплект, все закрывашки, все было закреплено, так что человеку нужно было просто идти, не надо было что-то тащить", – рассказал командир роты связи с позывным "Искра".

https://ria.ru/20240727/roboty-1962317207.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия