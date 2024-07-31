https://ria.ru/20240731/putin-1963227536.html

Путин присвоил наименования гвардейских двум формированиям ВС России

Путин присвоил наименования гвардейских двум формированиям ВС России - РИА Новости, 31.07.2024

Путин присвоил наименования гвардейских двум формированиям ВС России

Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования гвардейских 30-й отдельной мотострелковой бригаде и 314-му отдельному радиотехническому полку... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:10

2024-07-31T16:10

2024-07-31T16:10

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования гвардейских 30-й отдельной мотострелковой бригаде и 314-му отдельному радиотехническому полку (особого назначения), соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 30 отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 30 отдельная гвардейская мотострелковая бригада", - говорится в документе. Другим указом Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 314-му отдельному радиотехническому полку (особого назначения). Данные документы вступают в силу со дня их подписания, 31 июля.

https://ria.ru/20240729/putin-1962748380.html

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россия, владимир путин, вооруженные силы рф