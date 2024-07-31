Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о торговых связях России и Индонезии - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 31.07.2024 (обновлено: 14:39 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/putin-1963182855.html
Путин рассказал о торговых связях России и Индонезии
Путин рассказал о торговых связях России и Индонезии - РИА Новости, 31.07.2024
Путин рассказал о торговых связях России и Индонезии
Торгово-экономические связи РФ и Индонезии развиваются успешно, товарооборот за последние годы увеличился вдвое, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:14
2024-07-31T14:39
россия
индонезия
владимир путин
прабово субианто
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963189122_0:266:3167:2047_1920x0_80_0_0_313fefa8564d1e8c9cf3577027e42bb2.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Торгово-экономические связи РФ и Индонезии развиваются успешно, товарооборот за последние годы увеличился вдвое, сказал президент России Владимир Путин."Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и события, которые происходят вокруг России и связаны с ней. Все-таки у нас растет товарооборот, за последние годы он вырос в два раза", - заявил Путин на переговорах с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто.Российский лидер отметил, что рост товарооборота – хорошая тенденция и выразил надежду, что этот тренд продолжится.
https://ria.ru/20240731/indoneziya-1963183498.html
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963189122_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_c9b832b93d3c611870c6eea888d6e65a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто, экономика
Россия, Индонезия, Владимир Путин, Прабово Субианто, Экономика
Путин рассказал о торговых связях России и Индонезии

Путин: товарооборот России и Индонезии увеличился вдвое за последние годы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве. 31 июля 2024
 Президент РФ Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве. 31 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве. 31 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Торгово-экономические связи РФ и Индонезии развиваются успешно, товарооборот за последние годы увеличился вдвое, сказал президент России Владимир Путин.
"Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и события, которые происходят вокруг России и связаны с ней. Все-таки у нас растет товарооборот, за последние годы он вырос в два раза", - заявил Путин на переговорах с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто.
Российский лидер отметил, что рост товарооборота – хорошая тенденция и выразил надежду, что этот тренд продолжится.
Министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Избранный президент Индонезии назвал Россию большим другом страны
Вчера, 14:15
 
РоссияИндонезияВладимир ПутинПрабово СубиантоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала