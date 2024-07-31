https://ria.ru/20240731/putin-1963182855.html
Путин рассказал о торговых связях России и Индонезии
Путин рассказал о торговых связях России и Индонезии - РИА Новости, 31.07.2024
Путин рассказал о торговых связях России и Индонезии
Торгово-экономические связи РФ и Индонезии развиваются успешно, товарооборот за последние годы увеличился вдвое, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:14
2024-07-31T14:14
2024-07-31T14:39
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Торгово-экономические связи РФ и Индонезии развиваются успешно, товарооборот за последние годы увеличился вдвое, сказал президент России Владимир Путин."Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и события, которые происходят вокруг России и связаны с ней. Все-таки у нас растет товарооборот, за последние годы он вырос в два раза", - заявил Путин на переговорах с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто.Российский лидер отметил, что рост товарооборота – хорошая тенденция и выразил надежду, что этот тренд продолжится.
https://ria.ru/20240731/indoneziya-1963183498.html
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россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто, экономика
Россия, Индонезия, Владимир Путин, Прабово Субианто, Экономика
Путин рассказал о торговых связях России и Индонезии
Путин: товарооборот России и Индонезии увеличился вдвое за последние годы
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Торгово-экономические связи РФ и Индонезии развиваются успешно, товарооборот за последние годы увеличился вдвое, сказал президент России Владимир Путин.
"Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и события, которые происходят вокруг России и связаны с ней. Все-таки у нас растет товарооборот, за последние годы он вырос в два раза", - заявил Путин на переговорах с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто.
Российский лидер отметил, что рост товарооборота – хорошая тенденция и выразил надежду, что этот тренд продолжится.