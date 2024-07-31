https://ria.ru/20240731/putin-1963148704.html

Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом Индонезии

Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом Индонезии - РИА Новости, 31.07.2024

Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом Индонезии

Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:25

2024-07-31T12:25

2024-07-31T12:49

москва

индонезия

россия

владимир путин

прабово субианто

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963152219_0:41:2646:1529_1920x0_80_0_0_2d434cf48d75b5e29aa538f1615c9a0d.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее индонезийский посол в Москве Жосе Тавареш сообщил РИА Новости, что министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто находится с визитом в Москве, планирует встретиться с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым. "Путин работает в Москве в Кремле. Сегодня будут контакты у президента Путина с избранным президентом, действующим министром обороны Республики Индонезия Прабово Субианто, который находится в Москве с рабочим визитом", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240707/indonezija-1958004483.html

москва

индонезия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, дмитрий песков