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Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом Индонезии - РИА Новости, 31.07.2024
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12:25 31.07.2024 (обновлено: 12:49 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/putin-1963148704.html
Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом Индонезии
Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом Индонезии - РИА Новости, 31.07.2024
Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом Индонезии
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:25
2024-07-31T12:49
москва
индонезия
россия
владимир путин
прабово субианто
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее индонезийский посол в Москве Жосе Тавареш сообщил РИА Новости, что министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто находится с визитом в Москве, планирует встретиться с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым. "Путин работает в Москве в Кремле. Сегодня будут контакты у президента Путина с избранным президентом, действующим министром обороны Республики Индонезия Прабово Субианто, который находится в Москве с рабочим визитом", - сказал Песков журналистам.
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москва, индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, дмитрий песков
Москва, Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто, Дмитрий Песков
Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом Индонезии

Песков: Путин проведет переговоры с избранным президентом Индонезии Субианто

© AP Photo / Kimimasa MayamaПрезидент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее индонезийский посол в Москве Жосе Тавареш сообщил РИА Новости, что министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто находится с визитом в Москве, планирует встретиться с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым.
"Путин работает в Москве в Кремле. Сегодня будут контакты у президента Путина с избранным президентом, действующим министром обороны Республики Индонезия Прабово Субианто, который находится в Москве с рабочим визитом", - сказал Песков журналистам.
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МоскваИндонезияРоссияВладимир ПутинПрабово СубиантоДмитрий Песков
 
 
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