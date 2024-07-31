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Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом Индонезии
Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом Индонезии - РИА Новости, 31.07.2024
Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом Индонезии
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:25
2024-07-31T12:25
2024-07-31T12:49
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее индонезийский посол в Москве Жосе Тавареш сообщил РИА Новости, что министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто находится с визитом в Москве, планирует встретиться с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым. "Путин работает в Москве в Кремле. Сегодня будут контакты у президента Путина с избранным президентом, действующим министром обороны Республики Индонезия Прабово Субианто, который находится в Москве с рабочим визитом", - сказал Песков журналистам.
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москва, индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, дмитрий песков
Москва, Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто, Дмитрий Песков
Путин в среду проведет переговоры с избранным президентом Индонезии
Песков: Путин проведет переговоры с избранным президентом Индонезии Субианто