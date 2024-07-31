https://ria.ru/20240731/ptenets-1963155746.html
В Новосибирском зоопарке родился птенец белоголового орлана
В Новосибирском зоопарке родился птенец белоголового орлана - РИА Новости, 31.07.2024
В Новосибирском зоопарке родился птенец белоголового орлана
Птенец белоголового орлана впервые родился в Новосибирском зоопарке, сообщило учреждение в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:37
2024-07-31T12:37
2024-07-31T14:02
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НОВОСИБИРСК, 31 июл — РИА Новости. Птенец белоголового орлана впервые родился в Новосибирском зоопарке, сообщило учреждение в своем Telegram-канале. "Первые несколько недель увидеть птенца было невозможно: сам он маленький, беспомощный, гнездо на возвышении, а родители так рьяно охраняют его, что даже сотрудники лишний раз предпочитали в вольер не заходить. Прошло почти два месяца, малыш подрос, и его уже можно разглядеть", — рассказали в зоопарке. Птенец появился на свет 29 мая. Содержащаяся в зоопарке пара белоголовых орланов еще молодая. Ни у самки, ни у самца не было родительского опыта. Орнитологи зоопарка старались создать все условия, чтобы птицы не бросили кладку. В итоге орланы сами выращивают и выкармливают первенца. Сейчас родители постепенно начинают приучать малыша к самостоятельности и все чаще оставлять одного. "Птенец пока в гнезде, но уже держится ближе к краю. Если раньше мать ему в клювик давала разделанное мясо, то теперь родители просто приносят корм и оставляют. <…> Но по-прежнему мама и папа очень активно защищают свое сокровище. Никого не подпускают к гнезду и готовы напасть на любого, кто приближается", — уточнила завотделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко. В зоопарке отметили, что маленький орлан очень изменился за последний месяц. Младенческий пух сменился темными перьями. Белоголовые орланы содержатся в Новосибирском зоопарке с 2014 года.
https://ria.ru/20240527/manuly-1948695870.html
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Первый птенец белоголового орлана в Новосибирском зоопарке
Первый птенец белоголового орлана в Новосибирском зоопарке
2024-07-31T12:37
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новосибирский зоопарк, хорошие новости
Хорошие новости, Новосибирский зоопарк, Хорошие новости
В Новосибирском зоопарке родился птенец белоголового орлана
В Новосибирском зоопарке впервые родился птенец белоголового орлана
НОВОСИБИРСК, 31 июл — РИА Новости.
Птенец белоголового орлана впервые родился в Новосибирском зоопарке, сообщило учреждение в своем Telegram-канале
.
"Первые несколько недель увидеть птенца было невозможно: сам он маленький, беспомощный, гнездо на возвышении, а родители так рьяно охраняют его, что даже сотрудники лишний раз предпочитали в вольер не заходить. Прошло почти два месяца, малыш подрос, и его уже можно разглядеть", — рассказали в зоопарке.
Птенец появился на свет 29 мая.
Содержащаяся в зоопарке пара белоголовых орланов еще молодая. Ни у самки, ни у самца не было родительского опыта. Орнитологи зоопарка старались создать все условия, чтобы птицы не бросили кладку. В итоге орланы сами выращивают и выкармливают первенца.
Сейчас родители постепенно начинают приучать малыша к самостоятельности и все чаще оставлять одного.
"Птенец пока в гнезде, но уже держится ближе к краю. Если раньше мать ему в клювик давала разделанное мясо, то теперь родители просто приносят корм и оставляют. <…> Но по-прежнему мама и папа очень активно защищают свое сокровище. Никого не подпускают к гнезду и готовы напасть на любого, кто приближается", — уточнила завотделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко.
В зоопарке отметили, что маленький орлан очень изменился за последний месяц. Младенческий пух сменился темными перьями.
Белоголовые орланы содержатся в Новосибирском зоопарке с 2014 года.