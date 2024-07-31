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В ГД внесли проект о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине - РИА Новости, 31.07.2024
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19:00 31.07.2024 (обновлено: 19:42 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/proekt-1963275485.html
В ГД внесли проект о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине
В ГД внесли проект о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине - РИА Новости, 31.07.2024
В ГД внесли проект о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине
Правительство РФ внесло в Думу законопроект о включении в пенсионный стаж граждан РФ периода работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, а... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:00
2024-07-31T19:42
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Думу законопроект о включении в пенсионный стаж граждан РФ периода работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, а также на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, законопроект доступен в думской базе данных."Так, проектом федерального закона предлагается включать в страховой стаж периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года; периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года; периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территориях Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля по 29 сентября 2022 года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.В ней уточняется, что работу для включения в страховой стаж можно будет подтвердить на основании выданных работодателями документов. Кроме того, проектом закона предусматривается возможность установления периодов работы на основании решения межведомственной комиссии в порядке, предусмотренном законодательством РФ."Проектом федерального закона предусматривается при определении права на страховую пенсию и исчислении ее размера учитывать величину ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент), равную 1 за полный календарный год (с 1 января по 31 декабря) работы, осуществлявшейся на территории Украины с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 годы, на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 по 29 сентября 2022 годы, Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля по 29 сентября 2022 год", - поясняется в документе.
https://ria.ru/20240709/pensionery-1958397688.html
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украина, россия, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Украина, Россия, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
В ГД внесли проект о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине

В ГД внесли проект о включении в пенсионный стаж россиян работы на Украине

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Думу законопроект о включении в пенсионный стаж граждан РФ периода работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, а также на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, законопроект доступен в думской базе данных.
"Так, проектом федерального закона предлагается включать в страховой стаж периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года; периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года; периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территориях Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля по 29 сентября 2022 года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что работу для включения в страховой стаж можно будет подтвердить на основании выданных работодателями документов. Кроме того, проектом закона предусматривается возможность установления периодов работы на основании решения межведомственной комиссии в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
"Проектом федерального закона предусматривается при определении права на страховую пенсию и исчислении ее размера учитывать величину ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент), равную 1 за полный календарный год (с 1 января по 31 декабря) работы, осуществлявшейся на территории Украины с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 годы, на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 по 29 сентября 2022 годы, Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля по 29 сентября 2022 год", - поясняется в документе.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Работающим пенсионерам назвали сроки перерасчета пенсий
9 июля, 03:22
 
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