https://ria.ru/20240731/pritsker-1963282013.html
США все труднее находить средства для Украины, признала спецпредставитель
США все труднее находить средства для Украины, признала спецпредставитель - РИА Новости, 31.07.2024
США все труднее находить средства для Украины, признала спецпредставитель
Правительству США становится все труднее изыскивать средства для оказания помощи Киеву, что влечет за собой необходимость искать новые варианты вместо прямо... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:16
2024-07-31T19:16
2024-07-31T19:16
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Правительству США становится все труднее изыскивать средства для оказания помощи Киеву, что влечет за собой необходимость искать новые варианты вместо прямо бюджетной поддержки, заявила в среду спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. "На мой взгляд, вызов скорее состоит в том, чтобы изыскать ресурсы, и том, сколько средств мы готовы выделить на данные нужды. Можно заметить, что мы стали рассматривать альтернативные варианты вместо прямо бюджетной поддержки Украины. Это становится все большим вызовом для нас", - сказала Прицкер, выступая на тематической дискуссии в базирующемся в Вашингтоне аналитическом Институте Брукингса. Американский эмиссар добавила, что украинскому правительству необходимо также самостоятельно искать способы увеличить поступления в свой федеральный бюджет, если Киев желает добиться преимущества на поле боя против РФ. При этом Прицкер выразила уверенность в том, что двухпартийная поддержка в отношении Украины сохранится вне зависимости от того, кто из кандидатов победит на предстоящих в ноябре президентских выборах в США.
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962592973.html
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в мире, сша, украина, пенни прицкер
В мире, США, Украина, Пенни Прицкер
США все труднее находить средства для Украины, признала спецпредставитель
Спецпредставитель Прицкер: США все труднее изыскивать средства для помощи Киеву