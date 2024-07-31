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В Приморье возбудили дело из-за незаконной работы детского лагеря - РИА Новости, 31.07.2024
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09:59 31.07.2024 (обновлено: 11:49 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/primore-1963090368.html
В Приморье возбудили дело из-за незаконной работы детского лагеря
В Приморье возбудили дело из-за незаконной работы детского лагеря - РИА Новости, 31.07.2024
В Приморье возбудили дело из-за незаконной работы детского лагеря
Уголовное дело возбудили из-за незаконной работы летнего лагеря на острове Аскольд в Приморье, где дети пожаловались на плохие условия, сообщает региональная... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:59
2024-07-31T11:49
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за незаконной работы летнего лагеря на острове Аскольд в Приморье, где дети пожаловались на плохие условия, сообщает региональная прокуратура. В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в лагере на острове Аскольд нет горячей воды, еды в столовой хватало не всем, а детям пришлось мыть комнаты после предыдущей смены. Опубликовано видео с домиком, где разбросаны вещи и мусор, а грязные матрасы лежат прямо на полу. Также сообщалось, что 10-летнюю девочку заставляли мыть туалет. Было указано, что путевка стоила 32 тысячи рублей. Прокуратура сообщила, что лагерь работает незаконно. Его организовали представители межрегионального фонда поддержки молодежных инициатив "Татьянин день". Ранее прокурор сообщил им о запрете вести на острове подобную деятельность. Ведомство отмечало, что в ближайшее время будет решен вопрос о доставке детей на материк. "Прокуратура ЗАТО Фокино признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту незаконного размещения организованной группы несовершеннолетних под видом детского лагеря на острове Аскольд", - говорится в сообщении.
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происшествия, фокино, россия
Происшествия, Фокино, Россия
В Приморье возбудили дело из-за незаконной работы детского лагеря

Прокуратура возбудила дело из-за незаконной работы лагеря в Приморье

© Кадр видео из соцсетейОдна из комнат, в которой жили дети на острове Аскольд в Приморье
Одна из комнат, в которой жили дети на острове Аскольд в Приморье - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Одна из комнат, в которой жили дети на острове Аскольд в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за незаконной работы летнего лагеря на острове Аскольд в Приморье, где дети пожаловались на плохие условия, сообщает региональная прокуратура.
В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в лагере на острове Аскольд нет горячей воды, еды в столовой хватало не всем, а детям пришлось мыть комнаты после предыдущей смены. Опубликовано видео с домиком, где разбросаны вещи и мусор, а грязные матрасы лежат прямо на полу. Также сообщалось, что 10-летнюю девочку заставляли мыть туалет. Было указано, что путевка стоила 32 тысячи рублей. Прокуратура сообщила, что лагерь работает незаконно. Его организовали представители межрегионального фонда поддержки молодежных инициатив "Татьянин день". Ранее прокурор сообщил им о запрете вести на острове подобную деятельность. Ведомство отмечало, что в ближайшее время будет решен вопрос о доставке детей на материк.
"Прокуратура ЗАТО Фокино признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту незаконного размещения организованной группы несовершеннолетних под видом детского лагеря на острове Аскольд", - говорится в сообщении.
Одна из комнат, в которой жили дети на острове Аскольд в Приморье - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Приморье проверили лагерь, где детей якобы заставили мыть туалет
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