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В Приморье проверили лагерь, где детей якобы заставили мыть туалет - РИА Новости, 31.07.2024
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08:43 31.07.2024 (обновлено: 10:01 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/primore-1963079286.html
В Приморье проверили лагерь, где детей якобы заставили мыть туалет
В Приморье проверили лагерь, где детей якобы заставили мыть туалет - РИА Новости, 31.07.2024
В Приморье проверили лагерь, где детей якобы заставили мыть туалет
Летний лагерь на острове Аскольд в Приморье, где дети пожаловались на плохие условия, не имеет необходимых для работы разрешительных документов, его организовал РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:43
2024-07-31T10:01
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Летний лагерь на острове Аскольд в Приморье, где дети пожаловались на плохие условия, не имеет необходимых для работы разрешительных документов, его организовал фонд, которому ранее запретили вести на острове такую деятельность, сообщает региональная прокуратура. В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в лагере на острове Аскольд в Приморском крае нет горячей воды, еды в столовой хватало не всем, а детям пришлось мыть комнаты после предыдущей смены. Опубликовано видео с домиком, где разбросаны вещи и мусор, а грязные матрасы лежат прямо на полу. Также сообщалось, что 10-летнюю девочку заставляли мыть туалет. Было указано, что путевка стоила 32 тысячи рублей. "Прокуратура организовала проверку после сигналов о недопустимых условиях, созданных для детей в летнем лагере на острове Аскольд. Предварительно установлено, что на острове Аскольд отсутствуют официальные учреждения детского отдыха и оздоровления, получившие необходимые разрешительные документы", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. Отмечается, что детей на возмездной основе на острове разместили представители межрегионального фонда поддержки молодежных инициатив "Татьянин день", об этом надзорному ведомству стало известно из соцсетей 31 июля. Ранее прокурор объявил руководителю организации предостережение о недопустимости нарушений закона в связи с поступившей заявкой на размещение детского лагеря на Аскольде. По данным ведомства, помимо прочего, этот остров отнесен к территориям, где запрещено размещение детских лагерей, о чем руководителя фонда уведомили письменно. На остров выехали прокуроры и сотрудники СК. В ближайшее время будет решен вопрос о доставке детей на материк.
https://ria.ru/20240629/deti-1956325394.html
https://ria.ru/20240716/delo-1960129874.html
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приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье проверили лагерь, где детей якобы заставили мыть туалет

Прокуратура: детский лагерь в Приморье не имеел разрешительных документов

© Кадр видео из соцсетейОдна из комнат, в которой жили дети на острове Аскольд в Приморье
Одна из комнат, в которой жили дети на острове Аскольд в Приморье - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Одна из комнат, в которой жили дети на острове Аскольд в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Летний лагерь на острове Аскольд в Приморье, где дети пожаловались на плохие условия, не имеет необходимых для работы разрешительных документов, его организовал фонд, которому ранее запретили вести на острове такую деятельность, сообщает региональная прокуратура.
В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в лагере на острове Аскольд в Приморском крае нет горячей воды, еды в столовой хватало не всем, а детям пришлось мыть комнаты после предыдущей смены. Опубликовано видео с домиком, где разбросаны вещи и мусор, а грязные матрасы лежат прямо на полу. Также сообщалось, что 10-летнюю девочку заставляли мыть туалет. Было указано, что путевка стоила 32 тысячи рублей.
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"Прокуратура организовала проверку после сигналов о недопустимых условиях, созданных для детей в летнем лагере на острове Аскольд. Предварительно установлено, что на острове Аскольд отсутствуют официальные учреждения детского отдыха и оздоровления, получившие необходимые разрешительные документы", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Отмечается, что детей на возмездной основе на острове разместили представители межрегионального фонда поддержки молодежных инициатив "Татьянин день", об этом надзорному ведомству стало известно из соцсетей 31 июля.
Ранее прокурор объявил руководителю организации предостережение о недопустимости нарушений закона в связи с поступившей заявкой на размещение детского лагеря на Аскольде. По данным ведомства, помимо прочего, этот остров отнесен к территориям, где запрещено размещение детских лагерей, о чем руководителя фонда уведомили письменно.
На остров выехали прокуроры и сотрудники СК. В ближайшее время будет решен вопрос о доставке детей на материк.
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