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В Приморье полиция со стрельбой остановила машину с водителем-подростком - РИА Новости, 31.07.2024
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02:38 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/primore-1963058238.html
В Приморье полиция со стрельбой остановила машину с водителем-подростком
В Приморье полиция со стрельбой остановила машину с водителем-подростком - РИА Новости, 31.07.2024
В Приморье полиция со стрельбой остановила машину с водителем-подростком
Полиция в Приморье в ходе погони со стрельбой по колесам остановила машину с водителем-подростком и четырьмя пассажирами, в том числе с 6-летней девочкой,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T02:38
2024-07-31T02:38
происшествия
авто
дальнегорск
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Полиция в Приморье в ходе погони со стрельбой по колесам остановила машину с водителем-подростком и четырьмя пассажирами, в том числе с 6-летней девочкой, сообщает краевое УМВД РФ. В Дальнегорске ночью сотрудники ДПС заметили Toyota Camry, виляющую по проезжей части. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, но тот проигнорировал требования, увеличил скорость и попытался скрыться. "Полицейские организовали преследование нарушителя, который в ходе погони выехал на дорогу по направлению к селу Рудная Пристань. Так как лихач своими действиями создавал аварийные ситуации и не реагировал на требования остановиться, сотрудники ДПС после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыли огонь по колёсам его машины", - говорится в сообщении. В 27 километрах от Дальнегорска полицейские блокировали иномарку. Выяснилось, что ею управлял 17-летний подросток. В машине также находились его мать со своим сожителем, который является владельцем машины, и их общая знакомая с 6-летней дочерью. Водитель пояснил, что сел за руль по просьбе пьяного собственника авто. На подростка составлены протоколы. Собственник автомобиля привлечён к административной ответственности. В ближайшее время полиция даст оценку действиям пассажирок, которые подвергли опасности жизнь и здоровье своих детей.
https://ria.ru/20240719/peterburg-1960814209.html
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происшествия, авто, дальнегорск, россия
Происшествия, Авто, Дальнегорск, Россия
В Приморье полиция со стрельбой остановила машину с водителем-подростком

В Приморье полиция со стрельбой остановила машину с подростком за рулем

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник ДПС
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Полиция в Приморье в ходе погони со стрельбой по колесам остановила машину с водителем-подростком и четырьмя пассажирами, в том числе с 6-летней девочкой, сообщает краевое УМВД РФ.
В Дальнегорске ночью сотрудники ДПС заметили Toyota Camry, виляющую по проезжей части. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, но тот проигнорировал требования, увеличил скорость и попытался скрыться.
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«
"Полицейские организовали преследование нарушителя, который в ходе погони выехал на дорогу по направлению к селу Рудная Пристань. Так как лихач своими действиями создавал аварийные ситуации и не реагировал на требования остановиться, сотрудники ДПС после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыли огонь по колёсам его машины", - говорится в сообщении.
В 27 километрах от Дальнегорска полицейские блокировали иномарку. Выяснилось, что ею управлял 17-летний подросток. В машине также находились его мать со своим сожителем, который является владельцем машины, и их общая знакомая с 6-летней дочерью. Водитель пояснил, что сел за руль по просьбе пьяного собственника авто.
На подростка составлены протоколы. Собственник автомобиля привлечён к административной ответственности.
В ближайшее время полиция даст оценку действиям пассажирок, которые подвергли опасности жизнь и здоровье своих детей.
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