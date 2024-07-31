https://ria.ru/20240731/primore-1963058238.html

В Приморье полиция со стрельбой остановила машину с водителем-подростком

В Приморье полиция со стрельбой остановила машину с водителем-подростком - РИА Новости, 31.07.2024

В Приморье полиция со стрельбой остановила машину с водителем-подростком

Полиция в Приморье в ходе погони со стрельбой по колесам остановила машину с водителем-подростком и четырьмя пассажирами, в том числе с 6-летней девочкой,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T02:38

2024-07-31T02:38

2024-07-31T02:38

происшествия

авто

дальнегорск

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Полиция в Приморье в ходе погони со стрельбой по колесам остановила машину с водителем-подростком и четырьмя пассажирами, в том числе с 6-летней девочкой, сообщает краевое УМВД РФ. В Дальнегорске ночью сотрудники ДПС заметили Toyota Camry, виляющую по проезжей части. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, но тот проигнорировал требования, увеличил скорость и попытался скрыться. "Полицейские организовали преследование нарушителя, который в ходе погони выехал на дорогу по направлению к селу Рудная Пристань. Так как лихач своими действиями создавал аварийные ситуации и не реагировал на требования остановиться, сотрудники ДПС после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыли огонь по колёсам его машины", - говорится в сообщении. В 27 километрах от Дальнегорска полицейские блокировали иномарку. Выяснилось, что ею управлял 17-летний подросток. В машине также находились его мать со своим сожителем, который является владельцем машины, и их общая знакомая с 6-летней дочерью. Водитель пояснил, что сел за руль по просьбе пьяного собственника авто. На подростка составлены протоколы. Собственник автомобиля привлечён к административной ответственности. В ближайшее время полиция даст оценку действиям пассажирок, которые подвергли опасности жизнь и здоровье своих детей.

https://ria.ru/20240719/peterburg-1960814209.html

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происшествия, авто, дальнегорск, россия