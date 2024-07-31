https://ria.ru/20240731/prilepin-1963242346.html

Дело о покушении на Прилепина направили в суд

Дело о покушении на Прилепина направили в суд - РИА Новости, 31.07.2024

Дело о покушении на Прилепина направили в суд

Направлено в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины Александра Пермякова о покушении на Захара Прилепина, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:05

2024-07-31T17:05

2024-07-31T17:05

происшествия

россия

украина

казахстан

захар прилепин

андрей иванов

служба безопасности украины

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Направлено в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины Александра Пермякова о покушении на Захара Прилепина, сообщил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Александра Пермякова. По версии следствия, в июле 2022 году сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению террористического акта в отношении общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина", - говорится в сообщении. После этого Пермяков прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана. После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20240704/prilepin-1957354353.html

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937159484.html

россия

украина

казахстан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, украина, казахстан, захар прилепин, андрей иванов, служба безопасности украины, подрыв автомобиля захара прилепина