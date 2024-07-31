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В Екатеринбурге возобновили работу "НПО автоматики" после пожара
В Екатеринбурге возобновили работу "НПО автоматики" после пожара - РИА Новости, 31.07.2024
В Екатеринбурге возобновили работу "НПО автоматики" после пожара
"НПО автоматики" продолжает производство, направленное на выполнение обязательств перед заказчиками, пострадавшие от пожара цеха будут восстановлены, сообщил... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:22
2024-07-31T10:22
2024-07-31T11:48
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "НПО автоматики" продолжает производство, направленное на выполнение обязательств перед заказчиками, пострадавшие от пожара цеха будут восстановлены, сообщил журналистам гендиректор АО "НПО автоматики" Михаил Изюмов."НПО автоматики продолжает производственную деятельность, направленную на выполнение обязательств перед заказчиками. Пострадавшие от пожара цеха будут восстановлены", - сказал Изюмов.Во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. По уточненным данным МЧС РФ, произошло обрушение кровли цеха на 500 квадратных метрах.
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екатеринбург, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Екатеринбург, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге возобновили работу "НПО автоматики" после пожара
Изюмов: пострадавшие от пожара цеха "НПО автоматики" будут восстановлены