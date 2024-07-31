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В Екатеринбурге возобновили работу "НПО автоматики" после пожара

В Екатеринбурге возобновили работу "НПО автоматики" после пожара - РИА Новости, 31.07.2024

В Екатеринбурге возобновили работу "НПО автоматики" после пожара

"НПО автоматики" продолжает производство, направленное на выполнение обязательств перед заказчиками, пострадавшие от пожара цеха будут восстановлены, сообщил... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:22

2024-07-31T10:22

2024-07-31T11:48

екатеринбург

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "НПО автоматики" продолжает производство, направленное на выполнение обязательств перед заказчиками, пострадавшие от пожара цеха будут восстановлены, сообщил журналистам гендиректор АО "НПО автоматики" Михаил Изюмов."НПО автоматики продолжает производственную деятельность, направленную на выполнение обязательств перед заказчиками. Пострадавшие от пожара цеха будут восстановлены", - сказал Изюмов.Во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. По уточненным данным МЧС РФ, произошло обрушение кровли цеха на 500 квадратных метрах.

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екатеринбург

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екатеринбург, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)