https://ria.ru/20240731/postavki-1963075318.html
Герой России Нимченко заявил, что F-16 не изменят ситуацию на фронте
Герой России Нимченко заявил, что F-16 не изменят ситуацию на фронте - РИА Новости, 31.07.2024
Герой России Нимченко заявил, что F-16 не изменят ситуацию на фронте
Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что поставки Украине американских... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:05
2024-07-31T08:05
2024-07-31T08:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что поставки Украине американских истребителей F-16 в корне изменить ситуацию на фронте не смогут. "Предположу, что F-16 доставят хлопот на какое-то время. Но в корне изменить ситуацию они не смогут. Вы же помните, как нас пугали HIMARS, но сейчас наше ПВО эффективно по ним работает. Думаю, точно также будет и с самолетами", - сказал Нимченко в интервью РИА Новости. В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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россия, сша, киев, f-16
Герой России Нимченко заявил, что F-16 не изменят ситуацию на фронте
Герой России Нимченко: поставки Украине F-16 в корне изменить ситуацию не смогут
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что поставки Украине американских истребителей F-16 в корне изменить ситуацию на фронте не смогут.
«
"Предположу, что F-16 доставят хлопот на какое-то время. Но в корне изменить ситуацию они не смогут. Вы же помните, как нас пугали HIMARS, но сейчас наше ПВО эффективно по ним работает. Думаю, точно также будет и с самолетами", - сказал Нимченко в интервью РИА Новости.
В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.