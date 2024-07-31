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В посольстве России в США не прокомментировали возможный обмен заключенными - РИА Новости, 31.07.2024
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16:42 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/posolstvo-1963236276.html
В посольстве России в США не прокомментировали возможный обмен заключенными
В посольстве России в США не прокомментировали возможный обмен заключенными - РИА Новости, 31.07.2024
В посольстве России в США не прокомментировали возможный обмен заключенными
Посольство России в Вашингтоне заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:42
2024-07-31T16:42
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США. "Посольство не комментирует", - заявили агентству в дипмиссии. По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались и американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США, не принес результатов. РИА Новости обратилось за разъяснениями по данному поводу в Федеральное бюро тюрем и госдепартамент США, однако пока не получило какого-либо официального комментария.
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в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
В посольстве России в США не прокомментировали возможный обмен заключенными

Посольство России в Вашингтоне не комментирует спекуляции об обмене заключенными

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США.
"Посольство не комментирует", - заявили агентству в дипмиссии.
По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались и американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США, не принес результатов.
РИА Новости обратилось за разъяснениями по данному поводу в Федеральное бюро тюрем и госдепартамент США, однако пока не получило какого-либо официального комментария.
Американский журналист Эван Гершкович в суде - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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30 июля, 18:47
 
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