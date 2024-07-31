https://ria.ru/20240731/posolstvo-1963236276.html

В посольстве России в США не прокомментировали возможный обмен заключенными

В посольстве России в США не прокомментировали возможный обмен заключенными - РИА Новости, 31.07.2024

В посольстве России в США не прокомментировали возможный обмен заключенными

Посольство России в Вашингтоне заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:42

2024-07-31T16:42

2024-07-31T16:42

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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США. "Посольство не комментирует", - заявили агентству в дипмиссии. По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались и американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США, не принес результатов. РИА Новости обратилось за разъяснениями по данному поводу в Федеральное бюро тюрем и госдепартамент США, однако пока не получило какого-либо официального комментария.

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