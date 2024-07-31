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Посол Палестины назвал убийство главы политбюро ХАМАС трусливым актом - РИА Новости, 31.07.2024
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08:54 31.07.2024 (обновлено: 10:03 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/posol-1963080023.html
Посол Палестины назвал убийство главы политбюро ХАМАС трусливым актом
Посол Палестины назвал убийство главы политбюро ХАМАС трусливым актом - РИА Новости, 31.07.2024
Посол Палестины назвал убийство главы политбюро ХАМАС трусливым актом
Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании отрицательно скажется на интересах всех сторон, включая Израиль, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:54
2024-07-31T10:03
в мире
израиль
палестина
ливия
исмаил хания
масуд пезешкиан
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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БЕНГАЗИ, 31 июл - РИА Новости. Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании отрицательно скажется на интересах всех сторон, включая Израиль, заявил РИА Новости посол Палестины в Ливии Мохамад Рахаль. "Убийство народного командира Иссаила Хании - это трусливый акт. Он не будет способствует интересам ни одной из сторон, в том числе сионистских оккупантов", - сказал Рахаль. Палестинский дипломат также назвал подобные действия со стороны Израиля "мифическими победами". Рахаль отметил, что такими действиями премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху стремится спровоцировать еще более масштабную войну в регионе."Подобные действия не повлияют на палестинское сопротивление. Палестинский народ весь настроен на сопротивление и подтверждение тому пополняемые списки погибших в этой борьбе", - добавил палестинский дипломат.Ранее движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране. Во вторник Хания принимал участие в инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.
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в мире, израиль, палестина, ливия, исмаил хания, масуд пезешкиан, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Палестина, Ливия, Исмаил Хания, Масуд Пезешкиан, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Посол Палестины назвал убийство главы политбюро ХАМАС трусливым актом

Посол Палестины: убийство Хании отрицательно скажется на интересах всех сторон

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 31 июл - РИА Новости. Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании отрицательно скажется на интересах всех сторон, включая Израиль, заявил РИА Новости посол Палестины в Ливии Мохамад Рахаль.
«
"Убийство народного командира Иссаила Хании - это трусливый акт. Он не будет способствует интересам ни одной из сторон, в том числе сионистских оккупантов", - сказал Рахаль.
Палестинский дипломат также назвал подобные действия со стороны Израиля "мифическими победами".
Рахаль отметил, что такими действиями премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху стремится спровоцировать еще более масштабную войну в регионе.
"Подобные действия не повлияют на палестинское сопротивление. Палестинский народ весь настроен на сопротивление и подтверждение тому пополняемые списки погибших в этой борьбе", - добавил палестинский дипломат.
Ранее движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране. Во вторник Хания принимал участие в инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.
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В миреИзраильПалестинаЛивияИсмаил ХанияМасуд ПезешкианХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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