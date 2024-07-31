https://ria.ru/20240731/pomosch-1963084872.html

Астраханские фермеры передали арбузы военным в зону СВО

Астраханские фермеры передали арбузы военным в зону СВО - РИА Новости, 31.07.2024

Астраханские фермеры передали арбузы военным в зону СВО

Астраханские фермеры передали военнослужащим, участвующим в спецоперации, арбузы, помидоры и картофель, сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:30

2024-07-31T09:30

2024-07-31T11:16

енотаевский район

черноярский район

сво

гуманитарная помощь

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Астраханские фермеры передали военнослужащим, участвующим в спецоперации, арбузы, помидоры и картофель, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области. "Сельхозпроизводители из Енотаевского района присоединились к сбору гуманитарной помощи для участников СВО. Они отправили на фронт три тонны астраханских арбузов и по тонне томатов и картофеля", - говорится в сообщении. Посылку для военнослужащих передали волонтерам Черноярского района, которые доставят гуманитарную помощь бойцам на передовую. "Мы будем и дальше участвовать в сборе гуманитарной помощи. Знаем, как важна нашим военнослужащим поддержка. Посильным вкладом каждого мы приближаем долгожданную Победу", - приводятся в сообщении слова глав КФХ. Волонтеры Астраханской области оказывают гуманитарную помощь бойцам с начала спецоперации на постоянной основе. На фронт, в том числе, идут москитные сети, медикаменты, средства реабилитации, блиндажные свечи, одежда, продукты питания и куклы-талисманы.

https://ria.ru/20240730/pomosch-1962966206.html

енотаевский район

черноярский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

енотаевский район, черноярский район, сво, гуманитарная помощь