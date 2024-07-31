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Астраханские фермеры передали арбузы военным в зону СВО - РИА Новости, 31.07.2024
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Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
09:30 31.07.2024 (обновлено: 11:16 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/pomosch-1963084872.html
Астраханские фермеры передали арбузы военным в зону СВО
Астраханские фермеры передали арбузы военным в зону СВО - РИА Новости, 31.07.2024
Астраханские фермеры передали арбузы военным в зону СВО
Астраханские фермеры передали военнослужащим, участвующим в спецоперации, арбузы, помидоры и картофель, сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:30
2024-07-31T11:16
енотаевский район
черноярский район
сво
гуманитарная помощь
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Астраханские фермеры передали военнослужащим, участвующим в спецоперации, арбузы, помидоры и картофель, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области. "Сельхозпроизводители из Енотаевского района присоединились к сбору гуманитарной помощи для участников СВО. Они отправили на фронт три тонны астраханских арбузов и по тонне томатов и картофеля", - говорится в сообщении. Посылку для военнослужащих передали волонтерам Черноярского района, которые доставят гуманитарную помощь бойцам на передовую. "Мы будем и дальше участвовать в сборе гуманитарной помощи. Знаем, как важна нашим военнослужащим поддержка. Посильным вкладом каждого мы приближаем долгожданную Победу", - приводятся в сообщении слова глав КФХ. Волонтеры Астраханской области оказывают гуманитарную помощь бойцам с начала спецоперации на постоянной основе. На фронт, в том числе, идут москитные сети, медикаменты, средства реабилитации, блиндажные свечи, одежда, продукты питания и куклы-талисманы.
https://ria.ru/20240730/pomosch-1962966206.html
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енотаевский район, черноярский район, сво, гуманитарная помощь
Енотаевский район, Черноярский район, СВО, Гуманитарная помощь, Астраханская область

Астраханские фермеры передали арбузы военным в зону СВО

© Фото : Администрация МО "Енотаевский район"Сельхозпроизводители из Енотаевского района отправили продукцию в зону СВО
Сельхозпроизводители из Енотаевского района отправили продукцию в зону СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Администрация МО "Енотаевский район"
Сельхозпроизводители из Енотаевского района отправили продукцию в зону СВО
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Астраханские фермеры передали военнослужащим, участвующим в спецоперации, арбузы, помидоры и картофель, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.
"Сельхозпроизводители из Енотаевского района присоединились к сбору гуманитарной помощи для участников СВО. Они отправили на фронт три тонны астраханских арбузов и по тонне томатов и картофеля", - говорится в сообщении.
© Фото : Администрация МО "Енотаевский район"Сельхозпроизводители из Енотаевского района отправили продукцию в зону СВО
Сельхозпроизводители из Енотаевского района отправили продукцию в зону СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Администрация МО "Енотаевский район"
Сельхозпроизводители из Енотаевского района отправили продукцию в зону СВО
Посылку для военнослужащих передали волонтерам Черноярского района, которые доставят гуманитарную помощь бойцам на передовую.
"Мы будем и дальше участвовать в сборе гуманитарной помощи. Знаем, как важна нашим военнослужащим поддержка. Посильным вкладом каждого мы приближаем долгожданную Победу", - приводятся в сообщении слова глав КФХ.
Волонтеры Астраханской области оказывают гуманитарную помощь бойцам с начала спецоперации на постоянной основе. На фронт, в том числе, идут москитные сети, медикаменты, средства реабилитации, блиндажные свечи, одежда, продукты питания и куклы-талисманы.
Сочинские казаки отправили 700 кг помощи в зону специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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30 июля, 16:28
 
Астраханская областьЕнотаевский районЧерноярский районСВОГуманитарная помощь
 
 
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