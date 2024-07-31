https://ria.ru/20240731/poltava-1963071173.html

Подполье: в районе военного аэродрома под Полтавой произошла детонация

Подполье: в районе военного аэродрома под Полтавой произошла детонация - РИА Новости, 31.07.2024

Подполье: в районе военного аэродрома под Полтавой произошла детонация

Удар нанесен в районе военного аэродрома в Миргороде Полтавской области, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:22

2024-07-31T07:22

2024-07-31T07:22

специальная военная операция на украине

полтавская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен в районе военного аэродрома в Миргороде Полтавской области, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 05.30 Миргород Полтавской области, прилет в стороне военного аэродрома. Есть детонация", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240731/kraken-1963070992.html

полтавская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

полтавская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины