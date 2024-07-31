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Подполье: в районе военного аэродрома под Полтавой произошла детонация - РИА Новости, 31.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/poltava-1963071173.html
Подполье: в районе военного аэродрома под Полтавой произошла детонация
Подполье: в районе военного аэродрома под Полтавой произошла детонация - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье: в районе военного аэродрома под Полтавой произошла детонация
Удар нанесен в районе военного аэродрома в Миргороде Полтавской области, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:22
2024-07-31T07:22
специальная военная операция на украине
полтавская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен в районе военного аэродрома в Миргороде Полтавской области, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 05.30 Миргород Полтавской области, прилет в стороне военного аэродрома. Есть детонация", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240731/kraken-1963070992.html
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полтавская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье: в районе военного аэродрома под Полтавой произошла детонация

Лебедев: в районе военного аэродрома в Миргороде произошла детонация

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен в районе военного аэродрома в Миргороде Полтавской области, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В 05.30 Миргород Полтавской области, прилет в стороне военного аэродрома. Есть детонация", - сообщил собеседник агентства.
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Вчера, 07:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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