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Покушавшегося на Трампа было видно с того места, где выступал политик - РИА Новости, 01.08.2024
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21:42 31.07.2024 (обновлено: 00:13 01.08.2024)
https://ria.ru/20240731/pokushenie-1963308094.html
Покушавшегося на Трампа было видно с того места, где выступал политик
Покушавшегося на Трампа было видно с того места, где выступал политик - РИА Новости, 01.08.2024
Покушавшегося на Трампа было видно с того места, где выступал политик
Покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа было заметно на крыше, с которой он ранил политика, свидетельствует видеозапись, сделанная неподалеку от... РИА Новости, 01.08.2024
2024-07-31T21:42
2024-08-01T00:13
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа было заметно на крыше, с которой он ранил политика, свидетельствует видеозапись, сделанная неподалеку от места, где стоял Трамп. Видеозапись, обнародованная американскими телеканалами, вероятно, сделана сторонником Трампа. Снимающий человек стоит неподалеку от политика за его спиной. На кадрах ясно видно, как по крыше идет подозреваемый, потом он занимает место, откуда велась стрельба. Снайпер секретной службы при этом ликвидировал злоумышленника лишь после того, как он сделал восемь выстрелов. Ранее сообщалось, что подозреваемого заметили задолго до попытки покушения, его фото передали агентам охраны экс-президента, но затем его потеряли из вида. Секретная служба при этом перекладывает ответственность за случившееся на местных правоохранителей, настаивая, что постройка, с крыши которой велась стрельба, должна была находиться под контролем полиции. Покушение на экс-президента произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
https://ria.ru/20240727/tramp-1962314581.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Покушавшегося на Трампа было видно с того места, где выступал политик

Покушавшегося на Трампа было видно на крыше оттуда, где стоял экс-президент

Кадр видеозаписи, свидетельствующей, что покушавшегося на Трампа было видно с места выступления экс-президента
Кадр видеозаписи, свидетельствующей, что покушавшегося на Трампа было видно с места выступления экс-президента - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Кадр видеозаписи, свидетельствующей, что покушавшегося на Трампа было видно с места выступления экс-президента
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа было заметно на крыше, с которой он ранил политика, свидетельствует видеозапись, сделанная неподалеку от места, где стоял Трамп.
Видеозапись, обнародованная американскими телеканалами, вероятно, сделана сторонником Трампа. Снимающий человек стоит неподалеку от политика за его спиной. На кадрах ясно видно, как по крыше идет подозреваемый, потом он занимает место, откуда велась стрельба. Снайпер секретной службы при этом ликвидировал злоумышленника лишь после того, как он сделал восемь выстрелов.
Ранее сообщалось, что подозреваемого заметили задолго до попытки покушения, его фото передали агентам охраны экс-президента, но затем его потеряли из вида. Секретная служба при этом перекладывает ответственность за случившееся на местных правоохранителей, настаивая, что постройка, с крыши которой велась стрельба, должна была находиться под контролем полиции.
Покушение на экс-президента произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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