https://ria.ru/20240731/pokushenie-1963308094.html

Покушавшегося на Трампа было видно с того места, где выступал политик

Покушавшегося на Трампа было видно с того места, где выступал политик - РИА Новости, 01.08.2024

Покушавшегося на Трампа было видно с того места, где выступал политик

Покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа было заметно на крыше, с которой он ранил политика, свидетельствует видеозапись, сделанная неподалеку от... РИА Новости, 01.08.2024

2024-07-31T21:42

2024-07-31T21:42

2024-08-01T00:13

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа было заметно на крыше, с которой он ранил политика, свидетельствует видеозапись, сделанная неподалеку от места, где стоял Трамп. Видеозапись, обнародованная американскими телеканалами, вероятно, сделана сторонником Трампа. Снимающий человек стоит неподалеку от политика за его спиной. На кадрах ясно видно, как по крыше идет подозреваемый, потом он занимает место, откуда велась стрельба. Снайпер секретной службы при этом ликвидировал злоумышленника лишь после того, как он сделал восемь выстрелов. Ранее сообщалось, что подозреваемого заметили задолго до попытки покушения, его фото передали агентам охраны экс-президента, но затем его потеряли из вида. Секретная служба при этом перекладывает ответственность за случившееся на местных правоохранителей, настаивая, что постройка, с крыши которой велась стрельба, должна была находиться под контролем полиции. Покушение на экс-президента произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.

https://ria.ru/20240727/tramp-1962314581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа