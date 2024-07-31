https://ria.ru/20240731/poezdka-1963137643.html
Россиянам рассказали, чем можно заменить отдых в Турции
Россиянам рассказали, чем можно заменить отдых в Турции - РИА Новости, 31.07.2024
Россиянам рассказали, чем можно заменить отдых в Турции
Россияне могут заменить отдых в люксовых местах Турции на поездку в страны Латинской Америки, которая обойдется примерно в 350 тысяч рублей, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:52
2024-07-31T11:52
2024-07-31T11:52
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россияне могут заменить отдых в люксовых местах Турции на поездку в страны Латинской Америки, которая обойдется примерно в 350 тысяч рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на ITM group."По цене это даже меньше, чем недельный отдых в люксовом отеле в Турции или Дубае, а по набору впечатлений и эмоций — в разы больше", — говорится в материале.Отмечается, что стоимость туров варьируется и зависит от маршрута. Так, например, тур Бразилия – Аргентина, включающий в себя авиаперелет в оба конца (примерно 100 тысяч рублей на человека) и экскурсионно-развлекательную программу (примерно 250 тысяч рублей), будет стоить 350 тысяч рублей, подчеркнули в публикации.В июле турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил РИА Новости, что проблемы с оплатой услуг, вызванные западными санкциями, и дороговизна стали причинами снижения привлекательности Турции для российских туристов, заполняемость отелей остается слабой.
https://ria.ru/20240731/maldivy-1958594214.html
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турция, новости - туризм
Россиянам рассказали, чем можно заменить отдых в Турции
АТОР: поездка в страны Латинской Америки обойдется в 350 тысяч рублей
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Россияне могут заменить отдых в люксовых местах Турции на поездку в страны Латинской Америки, которая обойдется примерно в 350 тысяч рублей, сообщили
в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на ITM group.
"По цене это даже меньше, чем недельный отдых в люксовом отеле в Турции или Дубае, а по набору впечатлений и эмоций — в разы больше", — говорится в материале.
Отмечается, что стоимость туров варьируется и зависит от маршрута. Так, например, тур Бразилия – Аргентина, включающий в себя авиаперелет в оба конца (примерно 100 тысяч рублей на человека) и экскурсионно-развлекательную программу (примерно 250 тысяч рублей), будет стоить 350 тысяч рублей, подчеркнули в публикации.
В июле турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил РИА Новости, что проблемы с оплатой услуг, вызванные западными санкциями, и дороговизна стали причинами снижения привлекательности Турции для российских туристов, заполняемость отелей остается слабой.