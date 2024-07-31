https://ria.ru/20240731/poezd-1963130991.html
В РЖД сообщили о значительном ущербе из-за ЧП с поездом под Волгоградом
В РЖД сообщили о значительном ущербе из-за ЧП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 31.07.2024
В РЖД сообщили о значительном ущербе из-за ЧП с поездом под Волгоградом
Холдингу РЖД нанесен значительный ущерб из-за схода поезда под Волгоградом после столкновения с "Камазом", размер ущерба устанавливается, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:35
2024-07-31T11:35
2024-07-31T11:35
происшествия
волгоградская область
волгоград
котельниково
ржд
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Холдингу РЖД нанесен значительный ущерб из-за схода поезда под Волгоградом после столкновения с "Камазом", размер ущерба устанавливается, сообщили РИА Новости в компании. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Были пострадавшие и госпитализированные. РЖД занимались восстановлением поврежденной инфраструктуры. "Холдингу РЖД был нанесен значительный ущерб в результате ДТП в Волгоградской области. Его размер в настоящее время устанавливается", - сообщили РИА Новости в РЖД в среду.
https://ria.ru/20240730/passazhirka-1962986015.html
волгоградская область
волгоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, волгоградская область, волгоград, котельниково, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Котельниково, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В РЖД сообщили о значительном ущербе из-за ЧП с поездом под Волгоградом
РЖД сообщили о значительном ущербе из-за схода поезда с рельсов под Волгоградом