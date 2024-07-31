https://ria.ru/20240731/poezd-1963100817.html

Девять пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом остаются в больницах

Девять пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом остаются в больницах - РИА Новости, 31.07.2024

Девять пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом остаются в больницах

Девять пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области продолжают лечение в больницах региона, двое из них находятся в реанимации, сообщает... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:31

2024-07-31T10:31

2024-07-31T10:46

происшествия

волгоград

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 31 июл – РИА Новости. Девять пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области продолжают лечение в больницах региона, двое из них находятся в реанимации, сообщает администрация региона в Telegram-канале.Во вторник, по данным властей, в больницах Волгограда находилось девять взрослых и трое детей, машинист поезда был доставлен в ведомственное лечебное учреждение."По информации регионального оперативного штаба и областного комитета здравоохранения, лечение в стационарах Волгоградской области проходят девять пострадавших пассажиров поезда Казань — Адлер", - говорится администрации.Как уточнили региональные власти, в больнице №25 проходят лечение шесть человек, еще двое в реанимации. В больнице №7 находится пятилетний ребенок.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.

https://ria.ru/20240731/sochi-1963054327.html

https://ria.ru/20240730/passazhirka-1962986015.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом