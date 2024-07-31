Девять пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом остаются в больницах
Двое пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом остаются в реанимации
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Кабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 31 июл – РИА Новости. Девять пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области продолжают лечение в больницах региона, двое из них находятся в реанимации, сообщает администрация региона в Telegram-канале.
Во вторник, по данным властей, в больницах Волгограда находилось девять взрослых и трое детей, машинист поезда был доставлен в ведомственное лечебное учреждение.
"По информации регионального оперативного штаба и областного комитета здравоохранения, лечение в стационарах Волгоградской области проходят девять пострадавших пассажиров поезда Казань — Адлер", - говорится администрации.
Как уточнили региональные власти, в больнице №25 проходят лечение шесть человек, еще двое в реанимации. В больнице №7 находится пятилетний ребенок.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.