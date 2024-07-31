Рейтинг@Mail.ru
Девять пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом остаются в больницах - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 31.07.2024 (обновлено: 10:46 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/poezd-1963100817.html
Девять пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом остаются в больницах
Девять пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом остаются в больницах - РИА Новости, 31.07.2024
Девять пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом остаются в больницах
Девять пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области продолжают лечение в больницах региона, двое из них находятся в реанимации, сообщает... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:31
2024-07-31T10:46
происшествия
волгоград
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851604_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_fd7a684f9c59a4af87f3bc7a5089b9a0.jpg
ВОЛГОГРАД, 31 июл – РИА Новости. Девять пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области продолжают лечение в больницах региона, двое из них находятся в реанимации, сообщает администрация региона в Telegram-канале.Во вторник, по данным властей, в больницах Волгограда находилось девять взрослых и трое детей, машинист поезда был доставлен в ведомственное лечебное учреждение."По информации регионального оперативного штаба и областного комитета здравоохранения, лечение в стационарах Волгоградской области проходят девять пострадавших пассажиров поезда Казань — Адлер", - говорится администрации.Как уточнили региональные власти, в больнице №25 проходят лечение шесть человек, еще двое в реанимации. В больнице №7 находится пятилетний ребенок.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
https://ria.ru/20240731/sochi-1963054327.html
https://ria.ru/20240730/passazhirka-1962986015.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851604_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_e8cfe1b21fbef4da6e153790fc075c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Девять пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом остаются в больницах

Двое пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом остаются в реанимации

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Кабина локомотива пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 31 июл – РИА Новости. Девять пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области продолжают лечение в больницах региона, двое из них находятся в реанимации, сообщает администрация региона в Telegram-канале.
Во вторник, по данным властей, в больницах Волгограда находилось девять взрослых и трое детей, машинист поезда был доставлен в ведомственное лечебное учреждение.
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи
Вчера, 01:43
"По информации регионального оперативного штаба и областного комитета здравоохранения, лечение в стационарах Волгоградской области проходят девять пострадавших пассажиров поезда Казань — Адлер", - говорится администрации.
Как уточнили региональные власти, в больнице №25 проходят лечение шесть человек, еще двое в реанимации. В больнице №7 находится пятилетний ребенок.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
Вагоны пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Врачи спасли ноги женщины, пострадавшей в ЧП с поездом под Волгоградом
30 июля, 17:54
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала