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Подполье сообщило о серии взрывов в Киевской области
Подполье сообщило о серии взрывов в Киевской области - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье сообщило о серии взрывов в Киевской области
Удар нанесен ночью в направлении Ирпеня в Киевской области, была серия взрывов с детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:30
2024-07-31T07:30
2024-07-31T07:30
специальная военная операция на украине
киевская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен ночью в направлении Ирпеня в Киевской области, была серия взрывов с детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 2.26 (совпадает с мск - ред.) Киевская область, в направлении города Ирпень (прозвучала - ред.) серия взрывов с детонацией", - сказал собеседник агентства.
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киевская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о серии взрывов в Киевской области
Лебедев: в районе Ирпеня Киевской области произошла серия взрывов