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Подполье сообщило о серии взрывов в Киевской области - РИА Новости, 31.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/podpole-1963071986.html
Подполье сообщило о серии взрывов в Киевской области
Подполье сообщило о серии взрывов в Киевской области - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье сообщило о серии взрывов в Киевской области
Удар нанесен ночью в направлении Ирпеня в Киевской области, была серия взрывов с детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:30
2024-07-31T07:30
специальная военная операция на украине
киевская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен ночью в направлении Ирпеня в Киевской области, была серия взрывов с детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 2.26 (совпадает с мск - ред.) Киевская область, в направлении города Ирпень (прозвучала - ред.) серия взрывов с детонацией", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240731/svetlovodsk-1963070420.html
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киевская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о серии взрывов в Киевской области

Лебедев: в районе Ирпеня Киевской области произошла серия взрывов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен ночью в направлении Ирпеня в Киевской области, была серия взрывов с детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В 2.26 (совпадает с мск - ред.) Киевская область, в направлении города Ирпень (прозвучала - ред.) серия взрывов с детонацией", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьСергей Лебедев
 
 
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