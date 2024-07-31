https://ria.ru/20240731/podpole-1963071986.html

Подполье сообщило о серии взрывов в Киевской области

Подполье сообщило о серии взрывов в Киевской области - РИА Новости, 31.07.2024

Подполье сообщило о серии взрывов в Киевской области

Удар нанесен ночью в направлении Ирпеня в Киевской области, была серия взрывов с детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:30

2024-07-31T07:30

2024-07-31T07:30

специальная военная операция на украине

киевская область

сергей лебедев

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен ночью в направлении Ирпеня в Киевской области, была серия взрывов с детонацией, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 2.26 (совпадает с мск - ред.) Киевская область, в направлении города Ирпень (прозвучала - ред.) серия взрывов с детонацией", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240731/svetlovodsk-1963070420.html

киевская область

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киевская область, сергей лебедев