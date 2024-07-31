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Подполье сообщило об ударе по ПВД иностранных наемников в Борисполе - РИА Новости, 31.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/podpole-1963070814.html
Подполье сообщило об ударе по ПВД иностранных наемников в Борисполе
Подполье сообщило об ударе по ПВД иностранных наемников в Борисполе - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье сообщило об ударе по ПВД иностранных наемников в Борисполе
Удар нанесен ночью по пункту временной дислокации иностранных наемников у аэропорта в Борисполе Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:16
2024-07-31T07:16
специальная военная операция на украине
борисполь
киевская область
сумы
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен ночью по пункту временной дислокации иностранных наемников у аэропорта в Борисполе Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 02.13 Киевская область Борисполь, прилет по ПВД иностранных наемников у аэропорта", - сообщил собеседник агентства. Собеседник также сообщил агентству об ударе, нанесенном ночью по колонне с техникой в Сумах. "В 02.21 Сумы, прилет в пригород по колонне с техникой и БК", - добавил он.
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борисполь, киевская область, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Борисполь, Киевская область, Сумы, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по ПВД иностранных наемников в Борисполе

Лебедев сообщил об ударе по ПВД иностранных наемников у аэропорта в Борисполе

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен ночью по пункту временной дислокации иностранных наемников у аэропорта в Борисполе Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В 02.13 Киевская область Борисполь, прилет по ПВД иностранных наемников у аэропорта", - сообщил собеседник агентства.
Собеседник также сообщил агентству об ударе, нанесенном ночью по колонне с техникой в Сумах.
"В 02.21 Сумы, прилет в пригород по колонне с техникой и БК", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБориспольКиевская областьСумыСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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