https://ria.ru/20240731/podpole-1963070814.html

Подполье сообщило об ударе по ПВД иностранных наемников в Борисполе

Подполье сообщило об ударе по ПВД иностранных наемников в Борисполе - РИА Новости, 31.07.2024

Подполье сообщило об ударе по ПВД иностранных наемников в Борисполе

Удар нанесен ночью по пункту временной дислокации иностранных наемников у аэропорта в Борисполе Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:16

2024-07-31T07:16

2024-07-31T07:16

специальная военная операция на украине

борисполь

киевская область

сумы

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен ночью по пункту временной дислокации иностранных наемников у аэропорта в Борисполе Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 02.13 Киевская область Борисполь, прилет по ПВД иностранных наемников у аэропорта", - сообщил собеседник агентства. Собеседник также сообщил агентству об ударе, нанесенном ночью по колонне с техникой в Сумах. "В 02.21 Сумы, прилет в пригород по колонне с техникой и БК", - добавил он.

https://ria.ru/20240731/vzryvy-1963070261.html

борисполь

киевская область

сумы

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борисполь, киевская область, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины