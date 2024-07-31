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В Подмосковье 16 представителей МСП вышли на экспорт при поддержке региона - РИА Новости, 31.07.2024
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18:01 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/podmoskove-1963257653.html
В Подмосковье 16 представителей МСП вышли на экспорт при поддержке региона
В Подмосковье 16 представителей МСП вышли на экспорт при поддержке региона - РИА Новости, 31.07.2024
В Подмосковье 16 представителей МСП вышли на экспорт при поддержке региона
За первые шесть месяцев текущего года 16 подмосковных компаний, которые представляют сегмент МСП, вышли на экспорт, заключив свои первые контракты с... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T18:01
2024-07-31T18:01
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года 16 подмосковных компаний, которые представляют сегмент МСП, вышли на экспорт, заключив свои первые контракты с иностранными партнерами при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В общей сложности "новички" подписали более 20 экспортных контрактов на общую сумму более 7,4 миллиона долларов США. Их партнерами стали компании из Казахстана, Белоруссии, Китая, Узбекистана, Армении и Палестины", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Подмосковные компании экспортируют бытовую химическую, косметическую продукцию, контактные линзы и медизделия, упаковочное оборудование, пиломатериалы и стекольную продукцию, нетканые материалы, печенье, средства для защиты от насекомых, игрушки для домашних животных и другое. Все компании, которые вышли на экспорт, воспользовались помощью Фонда поддержки ВЭД МО. С помощью него большинство стали участниками международных выставок, проходивших в России и за ее пределами, что позволило компаниям познакомиться с потенциальными клиентами и впоследствии заключить экспортные контракты.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье 16 представителей МСП вышли на экспорт при поддержке региона

© iStock.com / Robert DalyЗаключение договора
Заключение договора - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© iStock.com / Robert Daly
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года 16 подмосковных компаний, которые представляют сегмент МСП, вышли на экспорт, заключив свои первые контракты с иностранными партнерами при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В общей сложности "новички" подписали более 20 экспортных контрактов на общую сумму более 7,4 миллиона долларов США. Их партнерами стали компании из Казахстана, Белоруссии, Китая, Узбекистана, Армении и Палестины", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Подмосковные компании экспортируют бытовую химическую, косметическую продукцию, контактные линзы и медизделия, упаковочное оборудование, пиломатериалы и стекольную продукцию, нетканые материалы, печенье, средства для защиты от насекомых, игрушки для домашних животных и другое.
Все компании, которые вышли на экспорт, воспользовались помощью Фонда поддержки ВЭД МО. С помощью него большинство стали участниками международных выставок, проходивших в России и за ее пределами, что позволило компаниям познакомиться с потенциальными клиентами и впоследствии заключить экспортные контракты.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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