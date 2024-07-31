В Подмосковье 16 представителей МСП вышли на экспорт при поддержке региона
© iStock.com / Robert DalyЗаключение договора
© iStock.com / Robert Daly
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года 16 подмосковных компаний, которые представляют сегмент МСП, вышли на экспорт, заключив свои первые контракты с иностранными партнерами при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В общей сложности "новички" подписали более 20 экспортных контрактов на общую сумму более 7,4 миллиона долларов США. Их партнерами стали компании из Казахстана, Белоруссии, Китая, Узбекистана, Армении и Палестины", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Подмосковные компании экспортируют бытовую химическую, косметическую продукцию, контактные линзы и медизделия, упаковочное оборудование, пиломатериалы и стекольную продукцию, нетканые материалы, печенье, средства для защиты от насекомых, игрушки для домашних животных и другое.
Все компании, которые вышли на экспорт, воспользовались помощью Фонда поддержки ВЭД МО. С помощью него большинство стали участниками международных выставок, проходивших в России и за ее пределами, что позволило компаниям познакомиться с потенциальными клиентами и впоследствии заключить экспортные контракты.