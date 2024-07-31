https://ria.ru/20240731/podmoskove-1963257653.html

В Подмосковье 16 представителей МСП вышли на экспорт при поддержке региона

В Подмосковье 16 представителей МСП вышли на экспорт при поддержке региона - РИА Новости, 31.07.2024

В Подмосковье 16 представителей МСП вышли на экспорт при поддержке региона

За первые шесть месяцев текущего года 16 подмосковных компаний, которые представляют сегмент МСП, вышли на экспорт, заключив свои первые контракты с... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T18:01

2024-07-31T18:01

2024-07-31T18:01

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года 16 подмосковных компаний, которые представляют сегмент МСП, вышли на экспорт, заключив свои первые контракты с иностранными партнерами при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В общей сложности "новички" подписали более 20 экспортных контрактов на общую сумму более 7,4 миллиона долларов США. Их партнерами стали компании из Казахстана, Белоруссии, Китая, Узбекистана, Армении и Палестины", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Подмосковные компании экспортируют бытовую химическую, косметическую продукцию, контактные линзы и медизделия, упаковочное оборудование, пиломатериалы и стекольную продукцию, нетканые материалы, печенье, средства для защиты от насекомых, игрушки для домашних животных и другое. Все компании, которые вышли на экспорт, воспользовались помощью Фонда поддержки ВЭД МО. С помощью него большинство стали участниками международных выставок, проходивших в России и за ее пределами, что позволило компаниям познакомиться с потенциальными клиентами и впоследствии заключить экспортные контракты.

https://ria.ru/20240731/katyrin-1963139007.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)