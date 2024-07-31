https://ria.ru/20240731/podderzhka-1963210545.html

Руденя: первоочередная задача – поддержка участников СВО и их семей

Руденя: первоочередная задача – поддержка участников СВО и их семей - РИА Новости, 31.07.2024

Руденя: первоочередная задача – поддержка участников СВО и их семей

Первоочередной задачей правительства Тверской области является поддержка участников спецоперции и их семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:16

2024-07-31T15:16

2024-07-31T15:16

тверская область

тверская область

россия

игорь руденя

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

сво

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Первоочередной задачей правительства Тверской области является поддержка участников спецоперции и их семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Заявление прозвучало в среду во время отчета об итогах работы регионального правительства в 2023 году в Законодательном Собрании области. Руденя сообщил, что в прошлом году введены новые меры поддержки граждан, среди которых – предоставление субсидии на проведение работ по газификации домов. В прошедшем году субсидию получили 292 человека. Она предоставляется участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей, многодетным семьям и другим категориям граждан. К 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне денежные выплаты получили более 59 тысяч человек. Более 35 тысяч детей войны получали ежемесячную региональную выплату. Также была продолжена программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ и боевых действий. "Нашей первоочередной задачей сегодня является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Жители Верхневолжья, от детей до ветеранов, вместе со всей страной оказывают огромную поддержку нашим героям, нашим участникам специальной военной операции. В Тверской области в каждом муниципалитете действуют волонтерские объединения, которые держат связь с нашими воинами, каждую неделю направляются грузы для бойцов и мирного населения новых территорий", - сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. В 2023 году волонтерами, региональным правительством, предприятиями и жителями области отправлено на передовую более 1500 тонн помощи, а также письма от детей и ветеранов, которые, как отметил глава региона, бойцы очень ценят и ждут. При поддержке правительства региона в зону боевого соприкосновения направлены 19 автомобилей. С 1 июня 2023 года в Тверской области начал действовать филиал Фонда "Защитники Отечества". В прошлом году за помощью и консультациями в Фонд обратилось 1623 человека, поступило 2623 обращения, по большинству оперативно приняты решения. В Тверской области комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, помимо прямой финансовой помощи, включает порядка 20 мер. Это бесплатное предоставление социальных услуг на дому; полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы мобилизованными; повышенная субсидия на газификацию домовладений; первоочередное право на зачисление детей в детский сад, внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях и другие. Принят региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков героям специальной военной операции. Также Тверская область вносит вклад в восстановление инфраструктуры новых регионов РФ. В подшефном Бердянске в 2023 году проведен ремонт ряда важных для людей учреждений. Оказана помощь школам учебниками, оборудованием, первоклассникам предоставлены рюкзаки с наборами для учебы.

https://ria.ru/20240112/rudenya-1921000128.html

https://ria.ru/20240627/vyplaty-1955920155.html

https://ria.ru/20230913/sotspodderzhka-1896182723.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, россия, игорь руденя, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", сво