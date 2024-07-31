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Руденя: первоочередная задача – поддержка участников СВО и их семей - РИА Новости, 31.07.2024
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Тверская область
 
15:16 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/podderzhka-1963210545.html
Руденя: первоочередная задача – поддержка участников СВО и их семей
Руденя: первоочередная задача – поддержка участников СВО и их семей - РИА Новости, 31.07.2024
Руденя: первоочередная задача – поддержка участников СВО и их семей
Первоочередной задачей правительства Тверской области является поддержка участников спецоперции и их семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:16
2024-07-31T15:16
тверская область
тверская область
россия
игорь руденя
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
сво
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Первоочередной задачей правительства Тверской области является поддержка участников спецоперции и их семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Заявление прозвучало в среду во время отчета об итогах работы регионального правительства в 2023 году в Законодательном Собрании области. Руденя сообщил, что в прошлом году введены новые меры поддержки граждан, среди которых – предоставление субсидии на проведение работ по газификации домов. В прошедшем году субсидию получили 292 человека. Она предоставляется участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей, многодетным семьям и другим категориям граждан. К 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне денежные выплаты получили более 59 тысяч человек. Более 35 тысяч детей войны получали ежемесячную региональную выплату. Также была продолжена программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ и боевых действий. "Нашей первоочередной задачей сегодня является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Жители Верхневолжья, от детей до ветеранов, вместе со всей страной оказывают огромную поддержку нашим героям, нашим участникам специальной военной операции. В Тверской области в каждом муниципалитете действуют волонтерские объединения, которые держат связь с нашими воинами, каждую неделю направляются грузы для бойцов и мирного населения новых территорий", - сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. В 2023 году волонтерами, региональным правительством, предприятиями и жителями области отправлено на передовую более 1500 тонн помощи, а также письма от детей и ветеранов, которые, как отметил глава региона, бойцы очень ценят и ждут. При поддержке правительства региона в зону боевого соприкосновения направлены 19 автомобилей. С 1 июня 2023 года в Тверской области начал действовать филиал Фонда "Защитники Отечества". В прошлом году за помощью и консультациями в Фонд обратилось 1623 человека, поступило 2623 обращения, по большинству оперативно приняты решения. В Тверской области комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, помимо прямой финансовой помощи, включает порядка 20 мер. Это бесплатное предоставление социальных услуг на дому; полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы мобилизованными; повышенная субсидия на газификацию домовладений; первоочередное право на зачисление детей в детский сад, внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях и другие. Принят региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков героям специальной военной операции. Также Тверская область вносит вклад в восстановление инфраструктуры новых регионов РФ. В подшефном Бердянске в 2023 году проведен ремонт ряда важных для людей учреждений. Оказана помощь школам учебниками, оборудованием, первоклассникам предоставлены рюкзаки с наборами для учебы.
https://ria.ru/20240112/rudenya-1921000128.html
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тверская область, россия, игорь руденя, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", сво
Тверская область, Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", СВО

Руденя: первоочередная задача – поддержка участников СВО и их семей

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ 2023 году волонтерами, региональным правительством, предприятиями и жителями Тверской области отправлено на передовую СВО более 1500 тонн помощи
В 2023 году волонтерами, региональным правительством, предприятиями и жителями Тверской области отправлено на передовую СВО более 1500 тонн помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В 2023 году волонтерами, региональным правительством, предприятиями и жителями Тверской области отправлено на передовую СВО более 1500 тонн помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Первоочередной задачей правительства Тверской области является поддержка участников спецоперции и их семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Заявление прозвучало в среду во время отчета об итогах работы регионального правительства в 2023 году в Законодательном Собрании области.
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Руденя поручил увеличить единовременную региональную выплату контрактникам
12 января, 17:22
Руденя сообщил, что в прошлом году введены новые меры поддержки граждан, среди которых – предоставление субсидии на проведение работ по газификации домов. В прошедшем году субсидию получили 292 человека. Она предоставляется участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей, многодетным семьям и другим категориям граждан.
К 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне денежные выплаты получили более 59 тысяч человек. Более 35 тысяч детей войны получали ежемесячную региональную выплату. Также была продолжена программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ и боевых действий.
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27 июня, 17:57
"Нашей первоочередной задачей сегодня является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Жители Верхневолжья, от детей до ветеранов, вместе со всей страной оказывают огромную поддержку нашим героям, нашим участникам специальной военной операции. В Тверской области в каждом муниципалитете действуют волонтерские объединения, которые держат связь с нашими воинами, каждую неделю направляются грузы для бойцов и мирного населения новых территорий", - сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.
В 2023 году волонтерами, региональным правительством, предприятиями и жителями области отправлено на передовую более 1500 тонн помощи, а также письма от детей и ветеранов, которые, как отметил глава региона, бойцы очень ценят и ждут.
При поддержке правительства региона в зону боевого соприкосновения направлены 19 автомобилей.
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С 1 июня 2023 года в Тверской области начал действовать филиал Фонда "Защитники Отечества". В прошлом году за помощью и консультациями в Фонд обратилось 1623 человека, поступило 2623 обращения, по большинству оперативно приняты решения.
В Тверской области комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, помимо прямой финансовой помощи, включает порядка 20 мер.
Это бесплатное предоставление социальных услуг на дому; полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы мобилизованными; повышенная субсидия на газификацию домовладений; первоочередное право на зачисление детей в детский сад, внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях и другие. Принят региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков героям специальной военной операции.
Также Тверская область вносит вклад в восстановление инфраструктуры новых регионов РФ. В подшефном Бердянске в 2023 году проведен ремонт ряда важных для людей учреждений. Оказана помощь школам учебниками, оборудованием, первоклассникам предоставлены рюкзаки с наборами для учебы.
 
Тверская областьТверская областьРоссияИгорь РуденяФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"СВО
 
 
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