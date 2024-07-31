https://ria.ru/20240731/peterburg-1963253765.html

В Петербурге несовершеннолетним вынесли приговор за убийство семиклассницы

В Петербурге несовершеннолетним вынесли приговор за убийство семиклассницы - РИА Новости, 31.07.2024

В Петербурге несовершеннолетним вынесли приговор за убийство семиклассницы

Пятнадцатилетнюю школьницу, обвиняемую в убийстве семиклассницы в Петербурге вместе с 16-летним подростком для собственного самоутверждения, приговорили к 6 и 7 РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:49

2024-07-31T17:49

2024-07-31T17:49

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю школьницу, обвиняемую в убийстве семиклассницы в Петербурге вместе с 16-летним подростком для собственного самоутверждения, приговорили к 6 и 7 годам в воспитательной колонии соответственно, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении несовершеннолетних, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.г ч.3 ст.158 (Кража), пп.в,ж ч.2 ст.105 (Убийство малолетнего, совершенного группой лиц) УК РФ. Суд назначил наказание: Т. - 7 лет в воспитательной колонии, Р. - 6 лет в воспитательной колонии", - сообщила пресс-служба. Ранее ГСУСК РФ по Петербургу информировало о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "для собственного самоутверждения". По версии следствия, соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля 2023 года пригласили девочку якобы на пикник, там подросток забил ее молотком, затем тело закопали. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что девушка снимала убийство на видео крупным планом. Также подростки забрали мобильный телефон жертвы.

https://ria.ru/20240523/napadenie-1947868178.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург