В Петербурге несовершеннолетним вынесли приговор за убийство семиклассницы
В Петербурге подростков приговорили к 7 и 6 годам колонии за убийство сверстницы
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю школьницу, обвиняемую в убийстве семиклассницы в Петербурге вместе с 16-летним подростком для собственного самоутверждения, приговорили к 6 и 7 годам в воспитательной колонии соответственно, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении несовершеннолетних, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.г ч.3 ст.158 (Кража), пп.в,ж ч.2 ст.105 (Убийство малолетнего, совершенного группой лиц) УК РФ. Суд назначил наказание: Т. - 7 лет в воспитательной колонии, Р. - 6 лет в воспитательной колонии", - сообщила пресс-служба.
Ранее ГСУСК РФ по Петербургу информировало о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "для собственного самоутверждения". По версии следствия, соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля 2023 года пригласили девочку якобы на пикник, там подросток забил ее молотком, затем тело закопали. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что девушка снимала убийство на видео крупным планом. Также подростки забрали мобильный телефон жертвы.