https://ria.ru/20240731/peterburg-1963206642.html

В Петербурге полицейским пришлось стрелять в шумевший ночью погрузчик

В Петербурге полицейским пришлось стрелять в шумевший ночью погрузчик - РИА Новости, 31.07.2024

В Петербурге полицейским пришлось стрелять в шумевший ночью погрузчик

Полицейским пришлось выстрелами из табельного оружия приструнить водителя машины-погрузчика, который не желал прекращать работу ночью, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:05

2024-07-31T15:05

2024-07-31T15:07

происшествия

приморский район

россия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961800013_0:319:3071:2047_1920x0_80_0_0_e5777b729a01507a809d0a8ed74f4a19.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Полицейским пришлось выстрелами из табельного оружия приструнить водителя машины-погрузчика, который не желал прекращать работу ночью, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "30 июля 2024 года в 22.45 в полицию Приморского района поступило сообщение от жильцов дома 133/3 по улице Савушкина о том, что рядом с домом идут ремонтные работы, кладут асфальт, что создает шум и мешает спокойному сну и отдыху местных жителей. На место происшествия был направлен наряд полиции", - сообщает пресс-служба. Полицейские потребовали от водителя погрузчика Bob Cat прекратить ремонтные работы. Тот поднял ковш погрузчика и начал движение в сторону сотрудников полиции, создавая угрозу их жизни и здоровью. "Для пресечения противоправных действий стражами правопорядка было принято решение о применении табельного оружия. В соответствии с требованиями ФЗ "О полиции" полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух и затем один прицельный по колесам, в результате чего погрузчик был остановлен", - добавили в пресс-службе главка.Нарушителя, 33-летнего жителя Волгоградской области, доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статьям 12.25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ. Погрузчик помещен на спецстоянку.

https://ria.ru/20240731/sochi-1963206044.html

https://ria.ru/20240412/zaderzhanie-1939490030.html

приморский район

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский район, россия, санкт-петербург