В Петербурге полицейским пришлось стрелять в шумевший ночью погрузчик
Петербургским полицейским пришлось стрелять по погрузчику, шумевшему ночью
Автомобиль полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Полицейским пришлось выстрелами из табельного оружия приструнить водителя машины-погрузчика, который не желал прекращать работу ночью, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"30 июля 2024 года в 22.45 в полицию Приморского района поступило сообщение от жильцов дома 133/3 по улице Савушкина о том, что рядом с домом идут ремонтные работы, кладут асфальт, что создает шум и мешает спокойному сну и отдыху местных жителей. На место происшествия был направлен наряд полиции", - сообщает пресс-служба.
Полицейские потребовали от водителя погрузчика Bob Cat прекратить ремонтные работы. Тот поднял ковш погрузчика и начал движение в сторону сотрудников полиции, создавая угрозу их жизни и здоровью.
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"Для пресечения противоправных действий стражами правопорядка было принято решение о применении табельного оружия. В соответствии с требованиями ФЗ "О полиции" полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух и затем один прицельный по колесам, в результате чего погрузчик был остановлен", - добавили в пресс-службе главка.
Нарушителя, 33-летнего жителя Волгоградской области, доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статьям 12.25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ. Погрузчик помещен на спецстоянку.
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