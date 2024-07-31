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В Петербурге полицейским пришлось стрелять в шумевший ночью погрузчик - РИА Новости, 31.07.2024
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15:05 31.07.2024 (обновлено: 15:07 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/peterburg-1963206642.html
В Петербурге полицейским пришлось стрелять в шумевший ночью погрузчик
В Петербурге полицейским пришлось стрелять в шумевший ночью погрузчик - РИА Новости, 31.07.2024
В Петербурге полицейским пришлось стрелять в шумевший ночью погрузчик
Полицейским пришлось выстрелами из табельного оружия приструнить водителя машины-погрузчика, который не желал прекращать работу ночью, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:05
2024-07-31T15:07
происшествия
приморский район
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Полицейским пришлось выстрелами из табельного оружия приструнить водителя машины-погрузчика, который не желал прекращать работу ночью, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "30 июля 2024 года в 22.45 в полицию Приморского района поступило сообщение от жильцов дома 133/3 по улице Савушкина о том, что рядом с домом идут ремонтные работы, кладут асфальт, что создает шум и мешает спокойному сну и отдыху местных жителей. На место происшествия был направлен наряд полиции", - сообщает пресс-служба. Полицейские потребовали от водителя погрузчика Bob Cat прекратить ремонтные работы. Тот поднял ковш погрузчика и начал движение в сторону сотрудников полиции, создавая угрозу их жизни и здоровью. &quot;Для пресечения противоправных действий стражами правопорядка было принято решение о применении табельного оружия. В соответствии с требованиями ФЗ &quot;О полиции&quot; полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух и затем один прицельный по колесам, в результате чего погрузчик был остановлен&quot;, - добавили в пресс-службе главка.Нарушителя, 33-летнего жителя Волгоградской области, доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статьям 12.25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ. Погрузчик помещен на спецстоянку.
https://ria.ru/20240731/sochi-1963206044.html
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приморский район
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происшествия, приморский район, россия, санкт-петербург
Происшествия, Приморский район, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге полицейским пришлось стрелять в шумевший ночью погрузчик

Петербургским полицейским пришлось стрелять по погрузчику, шумевшему ночью

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Полицейским пришлось выстрелами из табельного оружия приструнить водителя машины-погрузчика, который не желал прекращать работу ночью, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"30 июля 2024 года в 22.45 в полицию Приморского района поступило сообщение от жильцов дома 133/3 по улице Савушкина о том, что рядом с домом идут ремонтные работы, кладут асфальт, что создает шум и мешает спокойному сну и отдыху местных жителей. На место происшествия был направлен наряд полиции", - сообщает пресс-служба.
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Полицейские потребовали от водителя погрузчика Bob Cat прекратить ремонтные работы. Тот поднял ковш погрузчика и начал движение в сторону сотрудников полиции, создавая угрозу их жизни и здоровью.
«

"Для пресечения противоправных действий стражами правопорядка было принято решение о применении табельного оружия. В соответствии с требованиями ФЗ "О полиции" полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух и затем один прицельный по колесам, в результате чего погрузчик был остановлен", - добавили в пресс-службе главка.

Нарушителя, 33-летнего жителя Волгоградской области, доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статьям 12.25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ. Погрузчик помещен на спецстоянку.
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