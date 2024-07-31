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В Кремле высоко оценили усилия Индонезии по урегулированию на Украине - РИА Новости, 31.07.2024
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20:22 31.07.2024 (обновлено: 20:36 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/peskov-1963298368.html
В Кремле высоко оценили усилия Индонезии по урегулированию на Украине
В Кремле высоко оценили усилия Индонезии по урегулированию на Украине - РИА Новости, 31.07.2024
В Кремле высоко оценили усилия Индонезии по урегулированию на Украине
Россия высоко ценит усилия Индонезии по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T20:22
2024-07-31T20:36
в мире
индонезия
украина
россия
дмитрий песков
прабово субианто
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия высоко ценит усилия Индонезии по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто, с которым в среду провел переговоры президент РФ Владимир Путин, ещё год назад предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине."Мы высоко ценим вот эти усилия индонезийских партнёров", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".Вместе с тем он указал на то, что Москва открыта для всех инициатив по урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем, но со стороны Киева взаимности нет.
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в мире, индонезия, украина, россия, дмитрий песков, прабово субианто, владимир путин
В мире, Индонезия, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Прабово Субианто, Владимир Путин
В Кремле высоко оценили усилия Индонезии по урегулированию на Украине

Песков: Россия высоко ценит усилия Индонезии по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия высоко ценит усилия Индонезии по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто, с которым в среду провел переговоры президент РФ Владимир Путин, ещё год назад предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине.
"Мы высоко ценим вот эти усилия индонезийских партнёров", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Вместе с тем он указал на то, что Москва открыта для всех инициатив по урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем, но со стороны Киева взаимности нет.
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В миреИндонезияУкраинаРоссияДмитрий ПесковПрабово СубиантоВладимир Путин
 
 
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