https://ria.ru/20240731/peskov-1963298368.html
В Кремле высоко оценили усилия Индонезии по урегулированию на Украине
В Кремле высоко оценили усилия Индонезии по урегулированию на Украине - РИА Новости, 31.07.2024
В Кремле высоко оценили усилия Индонезии по урегулированию на Украине
Россия высоко ценит усилия Индонезии по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T20:22
2024-07-31T20:22
2024-07-31T20:36
в мире
индонезия
украина
россия
дмитрий песков
прабово субианто
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1b85b44f099e65a9b167cf2cd0ab082f.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия высоко ценит усилия Индонезии по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто, с которым в среду провел переговоры президент РФ Владимир Путин, ещё год назад предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине."Мы высоко ценим вот эти усилия индонезийских партнёров", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".Вместе с тем он указал на то, что Москва открыта для всех инициатив по урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем, но со стороны Киева взаимности нет.
https://ria.ru/20240731/zelenskij-1963293342.html
индонезия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_294b46b53b638970ea509f52a76432ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, украина, россия, дмитрий песков, прабово субианто, владимир путин
В мире, Индонезия, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Прабово Субианто, Владимир Путин
В Кремле высоко оценили усилия Индонезии по урегулированию на Украине
Песков: Россия высоко ценит усилия Индонезии по урегулированию на Украине