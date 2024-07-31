https://ria.ru/20240731/peskov-1963298368.html

В Кремле высоко оценили усилия Индонезии по урегулированию на Украине

В Кремле высоко оценили усилия Индонезии по урегулированию на Украине - РИА Новости, 31.07.2024

В Кремле высоко оценили усилия Индонезии по урегулированию на Украине

Россия высоко ценит усилия Индонезии по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T20:22

2024-07-31T20:22

2024-07-31T20:36

в мире

индонезия

украина

россия

дмитрий песков

прабово субианто

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия высоко ценит усилия Индонезии по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто, с которым в среду провел переговоры президент РФ Владимир Путин, ещё год назад предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине."Мы высоко ценим вот эти усилия индонезийских партнёров", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".Вместе с тем он указал на то, что Москва открыта для всех инициатив по урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем, но со стороны Киева взаимности нет.

https://ria.ru/20240731/zelenskij-1963293342.html

индонезия

украина

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в мире, индонезия, украина, россия, дмитрий песков, прабово субианто, владимир путин