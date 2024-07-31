https://ria.ru/20240731/peskov-1963154228.html

В Кремле прокомментировали указ о выплате контрактникам

В Кремле прокомментировали указ о выплате контрактникам - РИА Новости, 31.07.2024

В Кремле прокомментировали указ о выплате контрактникам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал президентский указ о выплатах подписавшим контракт бойцам, отметив, что это сделано в рамках... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:34

2024-07-31T12:34

2024-07-31T12:34

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал президентский указ о выплатах подписавшим контракт бойцам, отметив, что это сделано в рамках поддержки участников СВО и их семей "Это связано с непрекращающимися шагами и мерами поддержки участников СВО и их семей", - сказал он журналистам. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям субъектов РФ установить единовременную выплату от 400 тысяч рублей заключившим контракт на СВО с 1 августа и до конца года, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20240727/mobilizatsiya-1962317075.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество