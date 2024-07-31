https://ria.ru/20240731/peskov-1963154228.html
В Кремле прокомментировали указ о выплате контрактникам
В Кремле прокомментировали указ о выплате контрактникам - РИА Новости, 31.07.2024
В Кремле прокомментировали указ о выплате контрактникам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал президентский указ о выплатах подписавшим контракт бойцам, отметив, что это сделано в рамках... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:34
2024-07-31T12:34
2024-07-31T12:34
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дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал президентский указ о выплатах подписавшим контракт бойцам, отметив, что это сделано в рамках поддержки участников СВО и их семей "Это связано с непрекращающимися шагами и мерами поддержки участников СВО и их семей", - сказал он журналистам. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям субъектов РФ установить единовременную выплату от 400 тысяч рублей заключившим контракт на СВО с 1 августа и до конца года, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
В Кремле прокомментировали указ о выплате контрактникам
Песков: указ о выплате контрактникам подписан рамках поддержки участников СВО