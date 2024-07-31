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В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану - РИА Новости, 31.07.2024
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12:23 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/peskov-1963148087.html
В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану
В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану - РИА Новости, 31.07.2024
В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану
Действия, подобные удару Израиля по Ирану, направлены против попыток восстановления мира в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:23
2024-07-31T12:23
в мире
иран
израиль
дмитрий песков
исмаил хания
хамас
россия
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Действия, подобные удару Израиля по Ирану, направлены против попыток восстановления мира в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране.&quot;Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе. Более того, может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию&quot;, - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как могут отреагировать в Кремле на гибель Хании.
https://ria.ru/20240731/iran-1963083569.html
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в мире, иран, израиль, дмитрий песков, исмаил хания, хамас, россия, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Иран, Израиль, Дмитрий Песков, Исмаил Хания, ХАМАС, Россия, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану

Песков: удары Израиля по Ирану направлены против попыток восстановления мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Действия, подобные удару Израиля по Ирану, направлены против попыток восстановления мира в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране.
«

"Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе. Более того, может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как могут отреагировать в Кремле на гибель Хании.

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В миреИранИзраильДмитрий ПесковИсмаил ХанияХАМАСРоссияУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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