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В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану
В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану - РИА Новости, 31.07.2024
В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану
Действия, подобные удару Израиля по Ирану, направлены против попыток восстановления мира в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:23
2024-07-31T12:23
2024-07-31T12:23
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израиль
дмитрий песков
исмаил хания
хамас
россия
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Действия, подобные удару Израиля по Ирану, направлены против попыток восстановления мира в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране."Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе. Более того, может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как могут отреагировать в Кремле на гибель Хании.
https://ria.ru/20240731/iran-1963083569.html
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В мире, Иран, Израиль, Дмитрий Песков, Исмаил Хания, ХАМАС, Россия, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану
Песков: удары Израиля по Ирану направлены против попыток восстановления мира