https://ria.ru/20240731/peskov-1963148087.html

В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану

В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану - РИА Новости, 31.07.2024

В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану

Действия, подобные удару Израиля по Ирану, направлены против попыток восстановления мира в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:23

2024-07-31T12:23

2024-07-31T12:23

в мире

иран

израиль

дмитрий песков

исмаил хания

хамас

россия

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Действия, подобные удару Израиля по Ирану, направлены против попыток восстановления мира в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране."Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе. Более того, может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как могут отреагировать в Кремле на гибель Хании.

https://ria.ru/20240731/iran-1963083569.html

иран

израиль

россия

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в мире, иран, израиль, дмитрий песков, исмаил хания, хамас, россия, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране